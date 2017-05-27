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رياضة
برشلونة بطلًا لكأس ملك أسبانيا للموسم الثالث على التوالي
السبت 27 مايو 2017 11:39 م
برشلونة بطلًا لكأس ملك أسبانيا للموسم الثالث على التوالي
أخر الأخبار
برشلونة بطلًا لكأس ملك أسبانيا للموسم الثالث على التوالي
علي المصري
احتفظ برشلونة بلقب كأس ملك أسبانيا للموسم الثالث علي التوالي، بعدما تغلَّب على ديبورتيفو الأفيس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب "فيسنتي كالديرون"، بالعاصمة الأسبانية مدريد.
وعزّز الفريق الكتالوني رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، بعدما رفع رصيده لـ29 بطولة، وافتتح ليونيل ميسي أهداف اللقاء في الدقيقة 30 من عُمر اللقاء، قبل أن يعادل تيو هيرنانديز النتيجة في الدقيقة 33.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجّل البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثاني للبارسا، قبل أن يضيف زميله باكو ألكاسير الهدف الثالث لبرشلونه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن الشوط الأول.
وعادَل نيمار بهدفه في لقاء اليوم، رقم المجري فيرينك بوشكاش لاعب ريال مدريد التاريخي، وذلك بالتسجيل في ثلاث مباريات نهائي كأس ملك إسبانيا على التوالي، حيث سجل نيمار في 2015 و2016 و2017، بينما سجل بوشكاش في 1960 و 1961 و 1962.
فيما أصبح الهدف الذي سجله ميسي يملك أهدافًا في أربع نهائيات مختلفة في كأس ملك أسبانيا في أعوام 2009 و2012 و2015 و2017، ويتفوق عليه فقط تيلمو زارا الذي يملك أهدافًا في 5 نهائيات مختلفة.
رياضة
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