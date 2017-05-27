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سيـــاســة
داعش يعلن مسئوليته عن مذبحة المنيا
السبت 27 مايو 2017 04:30 م
داعش ليبيا22
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داعش ليبيا22
خالد بدر الدين
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية " داعش " اليوم السبت في بيان عبر تطبيق تليجرام "قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة بنصب كمين محكم لعشرات النصارى" غربى مدينة المنيا عاصمة محافظة المنيا المصرية أمس الجمعة وأدى إلى مصرع 29 شخصا وإصابة العشرات.
وأكد الجيش المصري اليوم السبت أيضا في بيان، أن قواته الجوية نفذت ضربات في ليبيا أدت إلى تدمير معسكرات تدرب فيها متشددون قتلوا 29 مسيحيا في هجوم بمحافظة المنيا في صعيد مصر ولم يحدد بيان الجيش مكان الضربات على وجه الدقة لكن التليفزيون الرسمي قال يوم الجمعة إنها تركزت على مدينة درنة فى شرق ليبيا.
وقال بيان الجيش: "نفذت القوات الجوية عددا من الضربات المركزة نهارا وليلا استهدفت عددا من تجمعات العناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية بعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات".
وأضاف "أسفرت الضربة عن تدمير كامل للأهداف المخططة والتي شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف عددا من المواطنين بمحافظة المنيا".
ومضى البيان قائلا: "عادت نسور قواتنا الجوية إلى أرض الوطن بعد تنفيذ مهامها بنجاح فيما تواصل القوات المسلحة مهامها للرد بكل قوة لحماية السيادة المصرية وردع أي محاولة للمساس بعزة وكرامة شعب مصر العظيم".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في كلمة تليفزيونية يوم الجمعة بعد ساعات من الهجوم على الأقباط الذين كانوا متجهين إلى أحد الأديرة إنه أمر بتوجيه ضربات إلى "معسكرات الإرهاب" متوعدا باستهداف أي معسكرات في الداخل أو الخارج يتدرب فيها مسلحون لتنفيذ هجمات في مصر.
وقال شهود عيان إن ثلاث مركبات هوجمت. وكانت حافلة ومركبة تقل أطفالا وأسرا متجهة إلى دير (الأنبا صموئيل المعترف) هما أول هدفين.
وأطلق المسلحون النار على النوافذ ثم صعدوا إلى المركبات وقتلوا كل الرجال وأطلقوا النار على أقدام النساء والأطفال. وقال شهود عيان إنهم سلبوا النساء كل حليهن الذهبية. وقتل بعض الأطفال.
وعندما فرغ الهواء من إطار إحدى مركبات المسلحين أوقفوا شاحنة كانت تقل عمالا مسيحيين وأطلقوا النار عليهم واستولوا على الشاحنة.
وقال الشهود إن أحد المسلحين كان يحمل كاميرا مما يشير إلى أن الجماعة التي وراء الهجوم ربما تذيع تسجيلا للواقعة.
سيـــاســة
داعش
حادث المنيا الإرهابي
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