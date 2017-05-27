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سيـــاســة
السيسى يتلقى اتصالًا من ملك البحرين للتضامن مع مصر ضد الإرهاب
السبت 27 مايو 2017 04:17 م
عبد الفتاح السيسى
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عبد الفتاح السيسى
المال-خاص
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً اليوم من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أعرب خلاله عن إدانته للحادث الإرهابى الذى شهدته محافظة المنيا صباح الأمس، معرباً عن خالص التعازى لأهالى الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكد ملك البحرين تضامن بلاده مع مصر فى مواجهة الإرهاب، وفى التصدى لكل أشكال العنف والتطرف.
وقد أعرب الرئيس عن امتنانه لحرص الملك حمد بن عيسى على تقديم التعازى فى ضحايا الحادث، مشيراً إلى العلاقات الوثيقة والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصرى والبحرينى، ومؤكداً أهمية تعزيز التضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات التى تواجه المنطقة وعلى رأسها خطر الإرهاب.
سيـــاســة
السيسي
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