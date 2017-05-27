خطاب تطرح رؤيتها بموريشيوس لتطوير اليونسكو

مشيرة خطاب

سمر السيد



اختتمت الدكتورة مشيرة خطاب مرشحة مصر والاتحاد الأفريقي لمنصب مدير عام اليونسكو، زيارة إلى جمهورية موريشيوس استغرقت يومين، قامت خلالها بتسليم رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تقدير مصر لمواقف موريشيوس الثابتة بشأن بتأييد ترشحها للمنصب، كما قامت بتسليم الخطاب الموجه من رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى الرئيس الغيني ألفا كوندى، إلى رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بشأن التأكيد على دعم ترشيح خطاب، وفق بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية.



التقت خطاب خلال الزيارة عددا من كبار المسئولين في مقدمتهم القائم بأعمال رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وسكرتيرة الدولة للشئون الخارجية والسكرتير الدائم للوزارة ومدير الإدارة السياسية متعددة الأطراف، فضلاً عن وزيرة التعليم ومدير اللجنة الوطنية لليونسكو.



استعرضت مرشحة مصر وأفريقيا خلال اللقاءات المختلفة رؤيتها لتطوير منظمة اليونسكو، كما جدد المسئولون في موريشيوس التزام بلادهم الثابت بتأييد ترشح خطاب طوال جولات الانتخابات، وتعهدوا بحشد تأييد المجموعات الجغرافية المختلفة داخل إطار المحافل والمنظمات الدولية.



وأبدى المسئولون هناك إعجابهم بقدرة المرشحة المصرية على بلورة رؤية متكاملة تجابه التحديات التي تواجهها اليونسكو خلال المقابلة الشفهية التي أجراها المجلس التنفيذي للمنظمة معها، كما ثمنوا اهتمامها بتفعيل دور المنظمة لتحقيق أهداف التنمية 2063 وعدم تسييسها.



وقد أقامت السفيرة آية سعد سفيرة مصر في موريشيوس مأدبة عشاء على شرف الوزيرة مشيرة خطاب بحضور وزير الفنون والثقافة الموريشى والسكرتير الدائم بالوزارة ومدير الإدارة السياسية متعددة الأطراف بالخارجية .

وفى ختام الزيارة، قامت وزارة الثقافة بترتيب جولة لخطاب إلى موقع "أسبرافاسي جات" المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وسط تغطية إعلامية واسعة، حيث أعربت مشيرة خطاب عن انبهارها لما يمثله هذا الموقع من قيمة ثقافية ورمزية لتخليده ذكرى إسقاط عمال السخرة إلى الجزيرة.