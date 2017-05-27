البورصات العربية .. هبوط 6 أسواق بقيادة دبى ومكاسب لمصر

البورصات العربية



خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة بورصتى الإمارات: دبى وأبوظبى - مع استمرار المضاربة وجنى الأرباح وسط تداولات متواضعة قبيل شهر رمضان، بينما ارتفع مؤشرا بورصتى القاهرة والبحرين فقط.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى لبورصة القاهرة قفز 1.1 % ليتقدم إلى 13094 نقطة ليعوض الخسائر الكبيرة التي تكبدها في وقت سابق من الأسبوع بسبب رفع البنك المركزي على غير المتوقع أسعار الفائدة 2 % بينما زاد مؤشر بورصتى البحرين بنسبة أقل بلغت 0.4 % ليصل إلى 1314 نقطة.



وهوى مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 1.5 % ليسجل 3327 نقطة وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 1.4 % لينزل إلى 4517 نقط، إذ يتجه المستثمرون عادة خلال شهر رمضان الذي بدأ اليوم، إلي إنفاق المزيد من الوقت والمال على التسوق.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.96 % ليرتد إلى 6872 نقطة مع هبوط سعر البترول بحوالى 3 % مع نهاية الأسبوع ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.7 % لينخفض إلى 6688 نقطة.



أما مؤشربورصة الدوحة فقد خسر حوالى 0.4 % ليصل إلى 10006 نقطة، بينما هبط مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.2 % ليستقر عند 5403 نقاط.

