الوطنية للذرة تخطط لإعادة التعامل مع بيبسي

الوطنية لمنتجات الذرة



242 % نموًا بسهم الوطنية منذ الإعلان عن صفقة تخارج "مصر المالية"



مصطفى طلعت



أكدت شركة الوطنية لمنتجات الذرة أنها على اتصال مستمر مع مسئولي إدارة شركة بيبسي كولا لإعادة التعامل مع الأخيرة، موضحة أن بيبسي طلبت 11 طن فركتوز للتجربة، وسيتم حسم الأمر خلال عام 2017.



يشار إلى أن الوطنية لمنتجات الذرة مورد مهم لمنتج الفركتوز لشركات صناعة المواد الغازية، إلا أن مصانع بيبسي كولا أوقفت استخدام فركتوز الوطنية منذ عدة سنوات، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، وتسعى الأخيرة لاستعادة العميل الإستراتيجي بالنسبة لها.



وقالت "الوطنية للذرة" إن التعامل مع بيبسي سيؤدي إلى تخفيض المخاطر المرتبطة بعنصر التركز في عميل واحد وهو شركة كوكاكولا، مؤكدة أنه في حال تعذر إعادة التعامل سيتم سحب الآلات والمعدات في الوقت المناسب.



جاء ذلك رداً من "الوطنية" على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن عام 2016، والذي أشار إلى أن حساب الأصول الثابتة ما زال يتضمن نحو 379 ألف جنيه قيمة آلات ومعدات بمصانع شركة بيبسي كولا غير مستغلة وذلك لتوقف التعامل معها منذ سنوات واقتصر ما تم بيعه لها خلال العام على 11 ألف طن فركتوز تمثل عينات تجارب فقط.



وكانت "المال" قد انفردت، مارس الماضي، بالكشف عن اعتزام شركة مصر المالية للاستثمارات التابعة لبنك مصر، التخارج من حصتها البالغة 12.6 مليون سهم، تمثل 42.9% من “الوطنية"، فى إطار التزام الشركة بتنفيذ خطة بنك مصر بالتخارج من الأصول غير الأساسية.

واشتعلت المنافسة على شراء الحصة المذكورة، إذ تقدمت 3 شركات للمنافسة على العرض هي «ADM» السويسرية، و«كايرو ثرى ايه» المصرية، وشركة المنى مصر الدولية، وارتفع سهم الشركة على إثر هذه العروض من مستوى 13 جنيهاً إلى 44.5 جنيه، بنسبة نمو 242.3%.



ويبلغ رأسمال الوطنية 295.126 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ويتوزع باقى هيكل الملكية ما بين 9.6% للبنك الأهلى المصرى، و9.4 % لرجل الأعمال إبراهيم الصعيدى، و5 % لمصرف أبوظبى الإسلامى مصر، والباقى أسهم حرة التداول فى البورصة.



وتنتج الوطنية للذرة شراب الهاى فركتوز بأنواعه بطاقة 100 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى الجلوكوز بأنواعه بطاقة 65 ألف طن سنويا، والنشأ بأنواعه بطاقة 40 ألف طن سنويا، كذلك الجلوتين ميل والجلوتين فيد بطاقة 55 ألف طن سنويا، وزيت الذرة الخام بطاقة 6000 طن سنويًا.

