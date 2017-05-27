البنك الأهلى يتبرع بـ 200 مليون جنيه لمشروع إسكان أهالينا

المال – خاص



وافق البنك الأهلى المصرى على التبرع بنحو 200 مليون جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعى "أهالينا" بمنطقة حى السلام.



وقام عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة واللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بوضع حجر الأساس للمشروع الذى يأتى ضمن برنامج تطوير المناطق العشوائية الذي تقوم به المحافظة بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية.



يشمل المشروع إقامة 25 عمارة سكنية تمتد لمساحة 9.5 فدان بإجمالي 1064 وحدة تبلغ الوحدة 75 مترا، بالإضافة الى انشاء 216 محلا تجاريا، ومركز تجاري على مساحة 4400 متر لسكان " عزبة الصعايدة " العشوائية.



حضر تدشين المشروع كل من الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، ومحمود منتصر ويحي أبو الفتوح نائبا رئيس البنك الأهلى، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك.



ومن المقرر تخصيص 5 % من اجمالي الوحدات السكنية بالمشروع لذوي الاحتياجات الخاصة حيث سيراعى تسكينهم بالأدوار الأولى تيسيرا لهم.



وعقب وضع حجر الاساس أشار هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى الى أن المشروع يأتي في اطار دور البنك في مجالات المسئولية الاجتماعية التي تعدت 2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية منها مليار جنيه لتطوير العشوائيات بغرض توفير سبل الحياة الكريمة لقاطنيها ورفع المستوي المعيشي لهم.



وأضاف أن المشروع يعد نقلة حضارية لسكان حي " عزبة الصعايدة " ومن المخطط أن يتم الانتهاء منه خلال 18 شهرا.