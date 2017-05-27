EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
نيابة أمن الدولة تنتهى من معاينة حادث أتوبيس الأقباط بالمنيا
السبت 27 مايو 2017 02:56 م
مقتل 26 في هجوم بالرصاص على حافلة تنقل أقباطا بالمنيا
أخر الأخبار
مقتل 26 في هجوم بالرصاص على حافلة تنقل أقباطا بالمنيا
المصابون للنيابة: الجناة استولوا على متعلقاتنا ثم ضربونا الرصاص
نجوى عبد العزيز
انتهت نيابة أمن الدولة العليا فى الساعات الأولى صباح اليوم من اجراء المعاينات التصويرية لحادث اتوبيس المنيا والذى امطره ارهابيون بالرصاص أمس الجمعة وراح ضحيته العديد من الاقباط كانوا متجهين للدير حيث قام المستشار خالد ضياء المحامى العام الاول للنيابة امن الدولة والمستشار محمد وجيه المحامى العام للنيابة وفريق التحقيق وتبين ان دير الانبا صموئيل يبعد عن الطريق الرئيسى الصحراوى 25 كيلوا مترا ويتم الذهاب له من خلال مدق غير ممهد ووعر وأن الطريق موحش تماما ولا توجد به اية خدمات وتبين ان الحادث وقع على بعد 10 كيلو من الطريق وقامت النيابة بمناظرة الجثث وسؤال المصابين الناجين من الحادث الارهابى.
واكد بعض المصابين ان الجناة صعدوا اليهم بالاتوبيس واستولوا على متعلقاتهم ثم امطروهم بالرصاص وقالوا إن سيارتين قامتا باعتراض الحافلة التي كانت تقل المجني عليهم، وأنهما السيارتين كانتا تقل 6 أشخاص ملثمين، صعد منهم اثنان إلى داخل الحافلة، ثم قاما بأخذ متعلقات المجني عليهم تحت تهديد السلاح، أعقبها قيام الإرهابيين بإطلاق النيران على المجني عليهم داخلها.
كما عثر محققو النيابة على سيارة متفحمة على مسافة 200 متر من الحافلة التي استهدفها الإرهابيون، وتبين أنها تحمل كميات من الأسلحة النارية الآلية، والعثور على كميات كبيرة من فوارغ الطلقات الناتجة عن إطلاق النيران على الضحايا، أمرت النيابة بالتحفظ عليها وإرسالها إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها من الناحية الفنية.
وقد واجه فريق التحقيق من اعضاء النيابة العامة صعوبة بالغة اثناء المعاينات من وعورة المدق الذى شهد وقوع الحادث واستعرض المستشار نبيل أحمد، صادق النائب العام تلك النتائج للمعاينات التى تمت لموقع حادث إطلاق النار على أتوبيس العدوة وراح ضحيته 28 شهيدا وإصابة 25 آخرين بينهم أطفال.
وانتهى محققو النيابة العامة من إجراء المعاينات التصويرية والاستماع إلى أقوال المصابين في حادث الهجوم الإرهابي الذى استهدف حافلة تقل مواطنين مسيحيين وكانت المعاينة التصويرية التي باشرها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وفريق من محققي النيابات الأخرى، قد كشفت عن العثور على كميات كبيرة من فوارغ الطلقات الناتجة عن إطلاق النيران على الضحايا، أمرت النيابة بالتحفظ عليها وإرسالها إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها من الناحية الفنية.
واستعرض المصابون فى أقوالهم أمام محققى النيابة كيفية وقوع الحادث، حيث كلفت النيابة اجهزة الامن بالقبض على الجناة وصرحت بدفن الجثث واستعجال التقارير الفنية فى الحادث.
سيـــاســة
حادث المنيا الإرهابي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا