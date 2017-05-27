نيابة أمن الدولة تنتهى من معاينة حادث أتوبيس الأقباط بالمنيا

مقتل 26 في هجوم بالرصاص على حافلة تنقل أقباطا بالمنيا

المصابون للنيابة: الجناة استولوا على متعلقاتنا ثم ضربونا الرصاص



نجوى عبد العزيز



انتهت نيابة أمن الدولة العليا فى الساعات الأولى صباح اليوم من اجراء المعاينات التصويرية لحادث اتوبيس المنيا والذى امطره ارهابيون بالرصاص أمس الجمعة وراح ضحيته العديد من الاقباط كانوا متجهين للدير حيث قام المستشار خالد ضياء المحامى العام الاول للنيابة امن الدولة والمستشار محمد وجيه المحامى العام للنيابة وفريق التحقيق وتبين ان دير الانبا صموئيل يبعد عن الطريق الرئيسى الصحراوى 25 كيلوا مترا ويتم الذهاب له من خلال مدق غير ممهد ووعر وأن الطريق موحش تماما ولا توجد به اية خدمات وتبين ان الحادث وقع على بعد 10 كيلو من الطريق وقامت النيابة بمناظرة الجثث وسؤال المصابين الناجين من الحادث الارهابى.



واكد بعض المصابين ان الجناة صعدوا اليهم بالاتوبيس واستولوا على متعلقاتهم ثم امطروهم بالرصاص وقالوا إن سيارتين قامتا باعتراض الحافلة التي كانت تقل المجني عليهم، وأنهما السيارتين كانتا تقل 6 أشخاص ملثمين، صعد منهم اثنان إلى داخل الحافلة، ثم قاما بأخذ متعلقات المجني عليهم تحت تهديد السلاح، أعقبها قيام الإرهابيين بإطلاق النيران على المجني عليهم داخلها.



كما عثر محققو النيابة على سيارة متفحمة على مسافة 200 متر من الحافلة التي استهدفها الإرهابيون، وتبين أنها تحمل كميات من الأسلحة النارية الآلية، والعثور على كميات كبيرة من فوارغ الطلقات الناتجة عن إطلاق النيران على الضحايا، أمرت النيابة بالتحفظ عليها وإرسالها إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها من الناحية الفنية.



وقد واجه فريق التحقيق من اعضاء النيابة العامة صعوبة بالغة اثناء المعاينات من وعورة المدق الذى شهد وقوع الحادث واستعرض المستشار نبيل أحمد، صادق النائب العام تلك النتائج للمعاينات التى تمت لموقع حادث إطلاق النار على أتوبيس العدوة وراح ضحيته 28 شهيدا وإصابة 25 آخرين بينهم أطفال.



وانتهى محققو النيابة العامة من إجراء المعاينات التصويرية والاستماع إلى أقوال المصابين في حادث الهجوم الإرهابي الذى استهدف حافلة تقل مواطنين مسيحيين وكانت المعاينة التصويرية التي باشرها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وفريق من محققي النيابات الأخرى، قد كشفت عن العثور على كميات كبيرة من فوارغ الطلقات الناتجة عن إطلاق النيران على الضحايا، أمرت النيابة بالتحفظ عليها وإرسالها إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها من الناحية الفنية.



واستعرض المصابون فى أقوالهم أمام محققى النيابة كيفية وقوع الحادث، حيث كلفت النيابة اجهزة الامن بالقبض على الجناة وصرحت بدفن الجثث واستعجال التقارير الفنية فى الحادث.