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رياضة
الزمالك يختتم استعداداته للقاء الداخلية
السبت 27 مايو 2017 01:07 م
فريق الزمالك 66
أخر الأخبار
فريق الزمالك 66
علي المصري:
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأخير فى العاشرة من مساء اليوم، على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة"، بمقر النادى بميت عقبة، استعدادا لمواجهة الداخلية فى العاشرة من مساء غدا الأحد، على ستاد بتروسبورت، في الجولة الثلاثين للدوري المصرى الممتاز.
جاء قرار الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي أوجوستو إيناسيو، بالتدريب مساء، بمناسبة أول أيام شهر رمضان، حيث يتناول اللاعبون الأفطار مع أسرهم، ثم يتوجهون لخوض المران، قبل إعلان القائمة التى ستتوجه للمعسكر المغلق، الذى سيقام مساء اليوم استعدادا للقاء.
من جانب آخر، تأكد غياب الثلاثى أيمن حفني وشوقي السعيد وإسلام جمال، عن مواجهة غدا الأحد، بسبب الإصابة، على أن يتم تجهيزهم للقاء اتحاد العاصمة الجزائري، فى الجولة الثالثة من دور الستة عشر "المجموعات" لدوري أبطال أفريقيا.
رياضة
نادي الزمالك
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