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ثقافة وفنون
مواعيد عرض مسلسلات وبرامج رمضان على قنوات CBC
السبت 27 مايو 2017 01:05 م
قنوات سى بى سى
أخر الأخبار
قنوات سى بى سى
محمد فتحى
تنشر "المال" القامة الكاملة لمواعيد عرض مسلسلات رمضان المذاعة على شبكة قنوات CBC خلال شهر رمضان، وتضم قنوات "CBC" العامة، "CBC دراما"، "CBC سفرة"، و"اكسترا نيوز.
وتعرض "CBC" على شاشتها 5 مسلسلات خلال شهر رمضان، وهى: فى اللالا لاند، لا تطفئ الشمس، كلبش، كملاوة الدنيا، هذا المساء.
وفيما يلى القائمة الكاملة للمسلسلات والبرامج على كل القنوات التابعة للشبكة بمواعيد عرضها:
ثقافة وفنون
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