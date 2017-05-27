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رياضة
الأهلي يخوض تدريبه الأساسي مساء اليوم استعدادا للمقاصة
السبت 27 مايو 2017 12:54 م
النادي الأهلي
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النادي الأهلي
علي المصري:
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تدريبه الأساسى في الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان، على ملعب "مختار التتش" بمقر القلعه الحمراء بالجزيرة.
ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة، يوم الإثنين المقبل، في ختام الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصرى الممتاز، ويتصدر الشياطين الحمر جدول ترتيب المسابقة بـ75 نقطة، ويحتاج إلى نقطة واحدة من المباراة ليحسم اللقب لصالحه.
رياضة
النادي الأهلي
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