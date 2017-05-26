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سيـــاســة
السيسي : وجّهنا ضربة كبرى لمعسكرات العناصر الإرهابية
الجمعة 26 مايو 2017 09:37 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعازيه لكل المصريين في أعقاب حادث المنيا الذي وقع، اليوم، وحذر من أن الهدف هو إسقاط الدولة المصرية، وأن استراتيجية هؤلاء الإرهابيين تقوم على أنه لا بد من كسر تماسك المصريين، داعيًا إلى متابعة المواقع التابعة لهؤلاء الإرهابيين على الإنترنت، حيث إن استراتيجية "داعش" تستهدف خلق الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، ليظهروا أن الدولة المصرية لا تحمي المسيحيين بالشكل الكافي وأن المسيحيين غير آمنين في مصر.
وأشار السيسي، في كلمةٍ وجّهها إلى الأمة عبر التليفزيون، إلى أن العمل الذي وقع، اليوم، في المنيا يستهدف كسر التماسك بين المسلمين والمسيحيين، مضيفًا: حذرت منذ خمسة أو ستة أشهر من أن مهمة الإرهابيين في سوريا انتهت بعد أن أسقطوا الدولة هناك. وجزء من المقاتلين سيتحرك من سوريا إلى سيناء وإلى الحدود المشتركة بين مصر وليبيا من الغرب.
ودعا الرئيس السيسي إلى الانتباه لأنه بعد سقوط النظام في ليبيا كنا نعلم أن شرًّا كبيرًّا سيأتي إلينا، لافتًا إلى أنه تم تدمير ألف عربة جر رباعي خلال الشهور الثلاثة الماضية كانت تستهدف أمن المصريين، وهناك جهد كبير يُبذل لحماية أرضنا وشعبنا.
وأعلن الرئيس السيسي أن المعسكرات التي خرجت منها العناصر الإرهابية تم توجيه ضربة كبرى لها، مؤكدًا أن مصر لن تتردد في توجيه ضربات لمعسكرات الإرهاب في أي مكان. ونحن في مصر لا نتآمر على أحد ولا نعمل في الخفاء وإنما نتصدى لمن يعتدي على أمننا، سواء كان ذلك داخل أو خارج مصر، ولن نتردد في حماية شعبنا من الشر وأهله.
وتابع: أقول للمجتمع الدولي أطلقنا خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية استراتيجية تمكننا من الصمود وهزيمة أهل الشر. والدول التي تدعم الإرهاب يجب أن تعاقب ولا مجاملة ولا مصالحة معهم، وأوجِّه ندائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأقول له أثق في قدرتك على أن تكون مهمتك الأولى مواجهة الإرهاب في العالم بالتعاون مع كل دول العالم المُحبة للسلام والإنسانية والأمن والاستقرار.
وتابع الرئيس السيسي: وأقول للمصريين حافظوا على استقراركم رغم الألم والجرح، ولكننا ندفع الثمن من أجل بلدنا لكي لا تقع في يد التطرف والإرهاب ولكي لا تصبح قاعدة للراديكالية في العالم.. وهم يقولون إن مصر إذا سقطت سقط العالم والهدف إسقاط الاقتصاد والاستقرار في مصر.
وأضاف السيسي أن الحرب التي نخوضها بالنيابة عن العالم كله للحفاظ على الأمن والاستقرار، ليس فقط في مصر أو المنطقة فقط وإنما في العالم كله، وعلى العالم أن يتحد في مواجهة هذا الشر، وقد تم تنظيم وإطلاق مركز مكافحة الفكر المتطرف في السعودية، ونحن أعضاء فيه، وعلينا جميعًا التحرك لمواجهة هذا الفكر المتطرف.
وأكرر إننا وجهنا ضربة للمعسكرات التي خرجت منها العناصر الإرهابية ولن نتردد في تكرار هذه الضربات، وأن العناصر داخل مصر لن نتردد في أن نواجههم ونلاحقهم في كل مكان.. وأقول لأجهزة الأمن إن أمن واستقرار مصر والمصريين أمانة في رقبتكم وفي رقبتنا جميعًا.
سيـــاســة
داعش
حادث المنيا الإرهابي
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