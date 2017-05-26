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سيـــاســة
رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث المنيا الإرهابي
الجمعة 26 مايو 2017 08:10 م
شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية
أخر الأخبار
شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية
المال- خاص
فى إطار الاجتماعات التي يعقدها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى محافظة المنيا؛ لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع، اليوم، تمت الإشارة إلى أن عدد ضحايا الحادث بلغ 28 حالة وفاة، بالإضافة إلى 8 حالات يتم معالجتها فى معهد ناصر، وحالتين فى المنيا.
سيـــاســة
حادث المنيا الإرهابي
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