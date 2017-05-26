رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث المنيا الإرهابي

المال- خاص

فى إطار الاجتماعات التي يعقدها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى محافظة المنيا؛ لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع، اليوم، تمت الإشارة إلى أن عدد ضحايا الحادث بلغ 28 حالة وفاة، بالإضافة إلى 8 حالات يتم معالجتها فى معهد ناصر، وحالتين فى المنيا.