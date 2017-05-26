وزير البترول ينعى شهداء الحادث الإرهابى بالمنيا

نعى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، شهداء الحادث الإرهابى الجبان الذى استهدف حافلة أسر الإخوة الأقباط بمحافظة المنيا، صباح اليوم.

وأعرب الوزير، فى بيان له، عن خالص تعازيه وعميق مواساته لأسر شهداء مصر، داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المصريين من كل مكروه وسوء، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.