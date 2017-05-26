النواب: حادث المنيا لن يثنى مصر عن تطهير أرضها

مجلس النواب 1

ياسمين فواز



أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بيانًا، يدين فيه إطلاق مجهولين النار على حافلة تقل أقباطًا، أثناء توجهم إلى دير الأنبا صمائيل بمحافظة المنيا، صباح اليوم الجمعة.



وجاء نص البيان كالتالي:



"بقلوب يعتصرها الألم والأسى فجع مجلس النواب بالنبأ الصادم عن الحادث الإرهابي الذى ارتكبته جماعة ظلامية آثمة فى وقت تتأهب فيه مصر والأمة العربية والاسلامية لإستقبال شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، والهدى والعبادات، والتقرب إلى الله، دون مراعاة لحرمة هذا الشهر الكريم.



إن هذا الحادث الإجرامي الخطير الذى تعرضت له الحافلة التى تقل أخوة مسيحيين أثناء تأهبهم لزيارة أحد الأديرة بالمنيا، إنما يهدف الى النيل من قوة ومتانة النسيج الوطني، ووحدتنا الوطنية، الذى ظهر مدى تشابكها فى نسيج قوى متين لاتزيد الايام خيوطه إلا متانة ولونه إلا نصاعة، والتى تستمد زادها من الديانتين الإسلامية والمسيحية، فكلاهما منزل من لدن حكيم خبير.



ويؤكد مجلس النواب أن هذا الحادث الإرهابي الذي ارتكبته هذه العصبة الضالة المفسدة فى الأرض وراح ضحيته العديد من الأطفال الأبرياء الذين لاذنب لهم ولا جريرة، لن يثنى مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة، درع الوطن وحماة حياضه، ورجال الشرطة البواسل، سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرضها، عن تطهير أرض مصر من هؤلاء المهلكون للنسل والحرث واقتلاع جذورهم ليظل أذان المآذن يُرفع وأجراس الكنائس تُقرع.



إن مجلس النواب يتضرع إلى الله عز وجل أن يسبغ رحمته وصبره على شعب مصر وأهالى الشهداء، وإن يعجل بشفاء المصابين، وإنا لله وإنا إليه راجعون".