EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
سحر نصر: حادث المنيا لن ينال من وحدة المصريين
الجمعة 26 مايو 2017 04:29 م
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
أخر الأخبار
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
المال - خاص
أدانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الحادث الإرهابي الغادر الذى استهدف أتوبيس للأخوة الأقباط فى المنيا، صباح اليوم، ونعت ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث.
وتقدمت الوزيرة، بخالص تعازيها لأسر ضحايا الغدر الارهابى، داعية الله عز وجل أن يشفى جميع المصابين.
وأكدت الوزيرة أن مثل تلك الأعمال الإجرامية الخسيسة والتى يحاول فيها الإرهابيين إفساد فرحة المصريين بقدوم شهر رمضان الكريم، والذى يشهد دائمًا تلاحم بين المسلمين والاقباط، لن تنال من وحدة وقوة النسيج الوطنى المصرى.
وشددت الوزيرة، على أن هذا الحادث الأليم لن يزيد مصر إلا تصميمًا علي مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره، ووقوف الشعب المصرى خلف قيادته السياسية صفا واحدا للقضاء على الإرهاب الأسود الذى يحاول أن يزعزع استقرار الوطن ويعوق عملية التنمية والبناء.
استثمار
التعاون الدولى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا