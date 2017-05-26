سحر نصر: حادث المنيا لن ينال من وحدة المصريين

سحر نصر وزيرة التعاون الدولى

المال - خاص



أدانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الحادث الإرهابي الغادر الذى استهدف أتوبيس للأخوة الأقباط فى المنيا، صباح اليوم، ونعت ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث.



وتقدمت الوزيرة، بخالص تعازيها لأسر ضحايا الغدر الارهابى، داعية الله عز وجل أن يشفى جميع المصابين.



وأكدت الوزيرة أن مثل تلك الأعمال الإجرامية الخسيسة والتى يحاول فيها الإرهابيين إفساد فرحة المصريين بقدوم شهر رمضان الكريم، والذى يشهد دائمًا تلاحم بين المسلمين والاقباط، لن تنال من وحدة وقوة النسيج الوطنى المصرى.



وشددت الوزيرة، على أن هذا الحادث الأليم لن يزيد مصر إلا تصميمًا علي مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره، ووقوف الشعب المصرى خلف قيادته السياسية صفا واحدا للقضاء على الإرهاب الأسود الذى يحاول أن يزعزع استقرار الوطن ويعوق عملية التنمية والبناء.