نستله تحقق مبيعات بـ 28.5 مليون جنيه خلال إبريل

نستله

أحمد صبرى



حققت شركة "نستله" للصناعات الغذائية والألبان، مبيعات بـ 28.5 مليون جنيه، خلال أبريل الماضي، وذلك من خلال منتجاتها من ألبان الأطفال والأدوية بنسبة نمو 19.4%، عن نفس الشهر من العام الماضي.



وتعتبر نستله الشركة صاحبة الحصة الأكبر فى ألبان الأطفال فى مصر، قبل دانون الهولندية وهيرو السويسرية.



وبحسب تقرير IMS لمبيعات شركات الأدوية، حصلت "المال" على نسحة منه، أظهر ارتفاع الشركة خلال الأربع شهور الأولى من العام، بنحو 106 مليون جنيه بنسبة نمو 0.1% محتلة الصدارة فى مبيعات شركات الألبان الأخرى، حيث أن مبيعات أقرب منافس لها، وهى شركة ريجليت الفرنسية لم تتعد 70 مليون جنيه.



كانت نستله قد حققت تراجعًا فى مبيعات مارس الماضي 4.3% بمبيعات 25.5 مليون جنيه، كما تراجعت مبيعاتها فى الربع الأول فى العام الحالى بنسبة 5.5% محققة مبيعات بـ 77 مليون جنيه.