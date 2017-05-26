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سيـــاســة
وزيرة التضامن تتوجه إلى المنيا للاطمئنان على مصابي أتوبيس الأقباط
الجمعة 26 مايو 2017 02:20 م
وزيرة التضامن الاجتماعى
أخر الأخبار
وزيرة التضامن الاجتماعى
المال - خاص
توجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى محافظة المنيا، فور ورود خبر الحادث الإرهابي للاطمئنان على المصابين في المستشفيات، وتقديم العزاء لأسر الشهداء والوقوف بجانبهم لدعمهم وتلبية احتياجاتهم في الرعاية الاجتماعية.
وأجرت الوزيرة اتصالاً بالكاتدرائية والقمص مكاريوس قمص المنيا.
ووجهت الوزيرة مدير مديرية التضامن بالمنيا، للتوجه على وجه السرعة إلى موقع الحادث، وقد وصل بالفعل إلى موقع الحادث ومنه إلى مستشفى مغاغة.
ووجهت الوزيرة أيضاً مديريات التضامن في بني سويف والقاهرة لمتابعة تداعيات الحادث، وتلبية كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأهالي الضحايا والمصابين.
كان مجهولون أطلقوا النار على أتوبيس رحلات في طريقه لدير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة شمال المنيا، مما أسفر عن سقوط 24 قتيلا وإصابة 26 شخصًا، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى.
سيـــاســة
وزارة التضامن الاجتماعي
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