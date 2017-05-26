السيسي يدعو لاجتماع أمني لبحث تداعيات حادث المنيا

عبد الفتاح السيسي

المال - خاص



دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، لاجتماع مجلس أمنى مُصغر لبحث تداعيات حادث المنيا.



وأكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس يتابع عن كثب الموقف الأمنى بالبلاد، ووجه الرئيس بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرعاية المصابين.



كان مجهولون أطلقوا النار على أتوبيس رحلات في طريقه لدير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة شمال المنيا، مما أسفر عن سقوط 24 قتيلا وإصابة 26 شخصًا، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى.