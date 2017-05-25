EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
مصدر : عودة خدمات الإنترنت الأرضي بالوجه القبلي والبحري والإسكندرية
الخميس 25 مايو 2017 11:08 م
خدمات الإنترنت
أخر الأخبار
خدمات الإنترنت
محمود جمال
كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات عن عودة خدمات الإنترنت الأرضى إلى طبيعتها فى محافظات الوجه البحرى والدلتا ومنها الإسكندرية، موضحا أن الخدمة تأثرت بالسلب لمدة 3 ساعات بدأت من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا من صباح اليوم الأربعاء.
وأرجع المصدر لـ"المال" السبب وراء ذلك إلى عطل فى أحد الكابلات الرئيسية، وتمت السيطرة على الموقف، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.
وبحسب مؤشرات حصلت "المال" على نسخة منها، فإن إجمالى عدد عملاء خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL بالسوق المحلية خلال الربع الأخير من العام الماضى وصل إلى 4.4 مليون عميل مقابل 4.1 مليون عميل فى الربع الثالث من العام نفسه، وجاءت "تى إى داتا" فى المركز الأول بـ3.4 مليون مشترك، وحصة سوقية 77.3%.
ووصل عدد عملاء أورنج DSL إلى 630 ألف مشترك بحصة سوقية 14.5%، تلتا فودافون داتا بـ7% وعدد عملاء 270 ألف مشترك.
واحتلت اتصالات مصر المركز الرابع بـ5% وعدد عملاء يقترب من 173 ألف مشترك.
يذكر أنه تعرض أحد الكابلات البحرية الخاصة بخدمات الإنترنت للانقطاع، مما أدى إلى تأثر خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظة الإسكندرية، وصرح مصدر من داخل الشركة المصرية لنقل البيانات تي إي داتا بأن الشركة تعمل على إصلاح هذا العطل الذي حدث في خدمات الإنترنت بعد قطع أحد الكابلات في المحافظة.
اتصالات وتكنولوجيا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا