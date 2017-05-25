مصدر : عودة خدمات الإنترنت الأرضي بالوجه القبلي والبحري والإسكندرية

خدمات الإنترنت

محمود جمال



كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات عن عودة خدمات الإنترنت الأرضى إلى طبيعتها فى محافظات الوجه البحرى والدلتا ومنها الإسكندرية، موضحا أن الخدمة تأثرت بالسلب لمدة 3 ساعات بدأت من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا من صباح اليوم الأربعاء.



وأرجع المصدر لـ"المال" السبب وراء ذلك إلى عطل فى أحد الكابلات الرئيسية، وتمت السيطرة على الموقف، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.



وبحسب مؤشرات حصلت "المال" على نسخة منها، فإن إجمالى عدد عملاء خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL بالسوق المحلية خلال الربع الأخير من العام الماضى وصل إلى 4.4 مليون عميل مقابل 4.1 مليون عميل فى الربع الثالث من العام نفسه، وجاءت "تى إى داتا" فى المركز الأول بـ3.4 مليون مشترك، وحصة سوقية 77.3%.



ووصل عدد عملاء أورنج DSL إلى 630 ألف مشترك بحصة سوقية 14.5%، تلتا فودافون داتا بـ7% وعدد عملاء 270 ألف مشترك.



واحتلت اتصالات مصر المركز الرابع بـ5% وعدد عملاء يقترب من 173 ألف مشترك.



يذكر أنه تعرض أحد الكابلات البحرية الخاصة بخدمات الإنترنت للانقطاع، مما أدى إلى تأثر خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظة الإسكندرية، وصرح مصدر من داخل الشركة المصرية لنقل البيانات تي إي داتا بأن الشركة تعمل على إصلاح هذا العطل الذي حدث في خدمات الإنترنت بعد قطع أحد الكابلات في المحافظة.