البحيري: تعظيم أرباح المصرية للاتصالات وراء دخولها سوق المحمول‎

أحمد البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات

محمود جمال



أكد المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن رغبتها الدخول إلى سوق المحمول يرجع إلى سعيها لتعظيم القيمة الربحية للشركة، وليس حرق أسعار دقائق المكالمات أو وحدات الميجابايتس أو جذب مستخدمين جدد.



وأضاف البحيري أن الشركة تتوقع تقديم خدمات المحمول عبر شبكات المشغلين خلال الصيف المقبل بنظام التجوال المحلي لحين قيامها ببناء الشبكة الخاصة بها التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات.



وذكر أن المصرية للاتصالات لديها عدد من أبراج المحمول على مستوى السنترالات التابعة لها.



ومن جانبه، أضاف حازم متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاتصالات مصر، أن جهاز تنظيم الاتصالات نجح في تقريب وجهات النظر بين مسئولي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات، فيما يتعلق باتفاقيه خدمات التجوال المحلي.