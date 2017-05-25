ساندوز للأدوية تحقق مبيعات بـ567 مليون جنيه العام الماضي

كشف الدكتور تودوريس ديمبلوس، مدير عام شركة ساندوز للأدوية فى مصر وليبيا، أن الشركة حققت مبيعات بـ567 مليون جنيه العام الماضي بالسوق المصرية، متوقعًا أن يرتفع هذا الرقم فى العالم الحالى.





وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، على هامش فعالية أقامتها الشركة للتوعية بهرمونات النمو أنهم سينتهون من طرح منتجهم الجديد لهذا الغرض خلال أسبوعين، على أن يكون متوافرًا لدى جميع الموزعين.





وأوضح أن الشركة تخطط للتوسع فى السوق المصرية من خلال هذا العقّار الجديد، إضافة لأدوية الجهاز الهضمي ومسكّنات الألم وأدوية الجهاز التنفسي التى تنتجها، مشددًا على أن لديهم إيمانًا بقدرة السوق المحلية على جذب الاستثمار.



