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الجمارك تحدد مواعيد العمل خلال رمضان
الخميس 25 مايو 2017 05:24 م
مصلحة الجمارك
أخر الأخبار
مصلحة الجمارك
مها أبو ودن
أصدر الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، قرارًا بتحديد مواعيد العمل خلال شهر رمضان.
ونص المنشور على أن يتم العمل فى المواقع الجمركية الصباحية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
أما المواقع التى تعمل بنظام الورديات وتشمل مواقع الإفراج عن البضائع والتصدير والركاب، فيتم العمل بها على مدار ٢٤ ساعة، وفقًا للترتيبات المعمول بها.
وننشر فيما يلى صورة من نص القرار:
لايف
مصلحة الجمارك
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