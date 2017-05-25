الجمارك تحدد مواعيد العمل خلال رمضان

أصدر الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، قرارًا بتحديد مواعيد العمل خلال شهر رمضان.





ونص المنشور على أن يتم العمل فى المواقع الجمركية الصباحية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.





أما المواقع التى تعمل بنظام الورديات وتشمل مواقع الإفراج عن البضائع والتصدير والركاب، فيتم العمل بها على مدار ٢٤ ساعة، وفقًا للترتيبات المعمول بها.











وننشر فيما يلى صورة من نص القرار:



