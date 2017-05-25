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اقتصاد وأسواق
المالية تحدد ساعات العمل خلال شهر رمضان
الخميس 25 مايو 2017 04:46 م
وزارة المالية المصرية
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية
كتبت مها أبوودن
أصدر الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، قرارا بتحديد ساعات العمل الخاصة بكل قطاعات الوزارة ومصالحها خلال شهر رمضان.
واشتمل القرار على بدء ساعات العمل من 8.30 صباحا حتى 3.30 عصرا .
وننشر فيما يلى صورة من نص القرار :
اقتصاد وأسواق
وزارة المالية
أهلا رمضان
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