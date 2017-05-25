المصرى لتنمية الصادرات يرصد 3 ملايين جنيه لدعم التعليم والصحة

ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات

❐ البنك يوقع بروتوكولات تعاون لعلاج مرضى فيروس سى والحروق وسرطان الثدى



سهير محمد



رصد البنك المصرى لتنمية الصادرات، من خلال قطاع المسئولية المجتمعية،مبالغ تصل إلى 3 ملايين جنيه لدعم القطاعات التى يستهدفها، وعلى رأسها الصحة والتعليم قبل نهاية عام 2017.



قالت غادة أنيس، مسئول قطاع المسئولية المجتمعية بالبنك المصرى لتنمية الصادارت إن الأخير وضع خطة للتوسع فى خدمة المجتمع وخاصة قطاعى الصحة والتعليم.



وبدأ البنك أول نشاط له فى دعم التعليم من خلال التبرع بمبلغ مليون جنيه لصالح دعم 5 مدارس مجتمعية بالأقصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومن المخطط أن يستمر البنك فى دعم قطاع التعليم بأشكال مختلفة خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت أن «تنمية الصادارت» وقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم 5 مدارس بمحافظة الأقصر، وهى مدارس أبوهريرة ونور العلم ورفيع وأبوالحسن وأحمد عوض وذلك لسد الاحتياجات وتزويدها بأجهزة تقنية وأجهزة الحاسب الآلى والأدوات المكتبية والمعامل العلمية والوسائل التعليمية ورفع الكفاءات الفنية للميسرات بالمدارس المجتمعية لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم فى محافظات الصعيد.



وعلى مستوى قطاع الصحة، أكدت غادة أنه تم الاتفاق من خلال بروتوكول تعاون مع مركز صندوق تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد وفيروس سى لعلاج ألف حالة من مرضى فيروس سى.



وأضافت أنه تم الاتفاق مع مستشفى أهل مصر للحروق على أن يتكفل البنك بإجراء العمليات الجراجية وعلاج 15 حالة من الحالات الحرجة من مصابى الحروق، وجار الاتفاق لتوقيع بروتوكول مع مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى.



وأوضحت أنه جارٍ وضع إستراتيجية العمل لقطاع المسئولية المجتمعية بالبنك للسنة المالية القادمة والتى تبدأ فى شهر يوليو المقبل ومن المقرر أن نستمر فى دعم التعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم البحث العلمى وتطوير العشوائيات.



وقالت إن الدعم الذى يقدمه البنك من خلال القطاعات التى يستهدفها لن تكون مقصورة على الدعم المادى ولكن نخطط لأن تكون هناك زيارات ميدانية للمدارس، وأن يشارك العاملون فى البنك فى هذه الزيارات.



ومن المقرر إجراء أول زيارة ميدانية لفريق عمل من البنك لمدارس الاقصر التى يدعمها البنك والتى سنقوم من خلالها عمل توعية مصرفية للطلاب فى إطار خطة البنك المركزى لنشر الشمول المالى التى يساهم فيها البنك.