EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
مستشارة الثروة الأمريكية تشارك بمؤتمر مصر تستطيع
الخميس 25 مايو 2017 02:39 م
مصر تستطيع 2017 بالتاء المربوطة
أخر الأخبار
مصر تستطيع 2017 بالتاء المربوطة
ولاء البرى
تشارك المستشارة "ليلى بنس"، مستشارة الثروة بالولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، لطرح رؤيتها الاقتصادية وتقديم خبراتها لمصر.
وتأتي دعوة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لليلى بنس، لحضور المؤتمر، لكونها واحدة من بين أفضل 100 مستشار مالى على مستوى الولايات المتحدة بحسب تصنيف مجلة بارونز، كما صنفتها مجلة فوربز المعروفة واحدة من أغنى 200 مستشار مالى في أمريكا.
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بكل عقل مصري، مؤكدة أنه حان الوقت لتشارك كل يد في بناء نهضة الوطن.
وأعلنت "بنس" مشاركتها في مؤتمر مصر تستطيع 2017 الذي يعقد في يوليو الجاري، مشيرة إلى أن الرئيس أكد أن مصر تحتاج لدعم أبنائها في الخارج، وتفتح أبوابها لاستثماراتهم من أجل بناء اقتصاد قوي.
وتمتلك "بنس" قصة نجاح كبيرة خلال رحلتها الطويلة للولايات المتحدة، حيث هاجرت بنس مصر وعمرها 9 سنوات، وعملت بائعة للهوت دوج في جزيرة ستاتن بنيويورك؛ لتوفير مصروفات دراستها، وسكنت في نيويورك ثم انتقلت إلى كالفورنيا ودرست بجامعتها، وتخصصت في الاقتصاد وعشقت التعامل في الأوراق المالية وبدأت العمل بشكل صغير في الاستثمار مع المقربين من الأصدقاء، ودرست أكثر وأكثر حتى أصبحت متخصصة ووصلت لدرجة مخطط مالي معتمد وأصبحت لأكثر من 35 عامًا تدير هذا العمل، مشيرة أنها تدير أموالًا لأكثر من 1.5 مليار دولار لعملاء ورجال أعمال في أكبر اقتصاديات العالم.
وحول هجرتها إلى أمريكا، أوضحت "بنس" قائلة: "أتيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنا في سن الـ12 عامًا وكنت قبلها أعيش في محافظة السويس حتى وصلت لسن 9 سنوات ونتيجة لأحداث حرب 67 انتقلت أنا وأسرتي إلى القاهرة، ووالدي كان له أصدقاؤه في أمريكا وفكر في الهجرة حيث كان يعمل مديرًا لبنك الإسكندرية فرع السويس، ونقل للقاهرة"
وأكملت حديثها:" أنا متزوجة، ولدي ابنة تبلغ من العمر 14 عامًا، وتُدرس اللغة العربية لابنتها لأنني حريصة على تعليمها لغة بلدها".
واختتمت "بنس" حديثها حول مؤتمر"مصر تستطيع بالتاء المربوطة" قائلة: سأشارك وبكل قوة، فهذه بلدى مصر، وقد تلقيت اتصالًا من الوزيرة نبيلة مكرم حرصت فيه على دعوتي لحضور هذا المؤتمر والمساهمة في وضع أفكار من شأنها خلق اقتصاد قوي في مصر.
وذكرت أن الحضور في مؤتمر مصر 2017 مثال حي للمرأة المصرية الناجحة التي استطاعت أن تثبت قوتها وتفوقت في عدة مجالات، مؤكدة أنها لن تتأخر عن مصر بخبرتها وبوقتها ومجهودها لخلق مناخ الاستثمار في مصر الذي يناسب مكانتها.
استثمار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا