مستشارة الثروة الأمريكية تشارك بمؤتمر مصر تستطيع

مصر تستطيع 2017 بالتاء المربوطة

ولاء البرى



تشارك المستشارة "ليلى بنس"، مستشارة الثروة بالولايات المتحدة الأمريكية في ‏مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، لطرح رؤيتها الاقتصادية وتقديم ‏خبراتها لمصر.



وتأتي دعوة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون ‏المصريين بالخارج، لليلى بنس، لحضور المؤتمر، لكونها واحدة من بين ‏أفضل 100 مستشار مالى على مستوى الولايات المتحدة بحسب تصنيف مجلة ‏بارونز، كما صنفتها مجلة فوربز المعروفة واحدة من أغنى 200 مستشار مالى في ‏أمريكا. ‏



من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بكل عقل مصري، مؤكدة أنه ‏حان الوقت لتشارك كل يد في بناء نهضة الوطن‎.‎



وأعلنت "بنس" مشاركتها في مؤتمر مصر تستطيع 2017 الذي يعقد في يوليو ‏الجاري، مشيرة إلى أن الرئيس أكد أن مصر تحتاج لدعم أبنائها في الخارج، ‏وتفتح أبوابها لاستثماراتهم من أجل بناء اقتصاد قوي‎.‎



وتمتلك "بنس" قصة نجاح كبيرة خلال رحلتها الطويلة للولايات المتحدة، حيث ‏هاجرت بنس مصر وعمرها 9 سنوات، وعملت بائعة للهوت دوج في جزيرة ‏ستاتن بنيويورك؛ لتوفير مصروفات دراستها، وسكنت في نيويورك ثم انتقلت إلى ‏كالفورنيا ودرست بجامعتها، وتخصصت في الاقتصاد وعشقت التعامل في الأوراق ‏المالية وبدأت العمل بشكل صغير في الاستثمار مع المقربين من الأصدقاء، ‏ودرست أكثر وأكثر حتى أصبحت متخصصة ووصلت لدرجة مخطط مالي معتمد ‏وأصبحت لأكثر من 35 عامًا تدير هذا العمل، مشيرة أنها تدير أموالًا لأكثر من ‏‏1.5 مليار دولار لعملاء ورجال أعمال في أكبر اقتصاديات العالم‎.‎



وحول هجرتها إلى أمريكا، أوضحت "بنس" قائلة: "أتيت إلى الولايات المتحدة ‏الأمريكية وأنا في سن الـ12 عامًا وكنت قبلها أعيش في محافظة السويس حتى ‏وصلت لسن 9 سنوات ونتيجة لأحداث حرب 67 انتقلت أنا وأسرتي إلى القاهرة، ‏ووالدي كان له أصدقاؤه في أمريكا وفكر في الهجرة حيث كان يعمل مديرًا لبنك ‏الإسكندرية فرع السويس، ونقل للقاهرة‎"‎



وأكملت حديثها:" أنا متزوجة، ولدي ابنة تبلغ من العمر 14 عامًا، وتُدرس اللغة ‏العربية لابنتها لأنني حريصة على تعليمها لغة بلدها".



واختتمت "بنس" حديثها حول مؤتمر"مصر تستطيع بالتاء المربوطة" قائلة: ‏سأشارك وبكل قوة، فهذه بلدى مصر، وقد تلقيت اتصالًا من الوزيرة نبيلة مكرم ‏حرصت فيه على دعوتي لحضور هذا المؤتمر والمساهمة في وضع أفكار من ‏شأنها خلق اقتصاد قوي في مصر‎.‎



وذكرت أن الحضور في مؤتمر مصر 2017 مثال حي للمرأة المصرية الناجحة ‏التي استطاعت أن تثبت قوتها وتفوقت في عدة مجالات، مؤكدة أنها لن تتأخر عن ‏مصر بخبرتها وبوقتها ومجهودها لخلق مناخ الاستثمار في مصر الذي يناسب ‏مكانتها.‏