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بنك القاهرة يدشن 6 منتجات جديدة لتمويل SMES
الخميس 25 مايو 2017 01:58 م
بنك القاهرة
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بنك القاهرة
- سليمان: 3.5 مليار جنيه للصغيرة ومتناهية الصغر
هبة محمد
قالت سها سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفها دشن 6 منتجات لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، منها لإقراض قطاع المقاولين ومنتجات ائتمانية لصغار الصناع.
ولفتت سليمان، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر توقيع بروتوكول بين اتحاد بنوك مصر ومحافظة القاهرة، إلى أن محفظة الصغيرة والمتوسطة بلغت 2 مليار جنيه، و1.5 مليار للمتناهية الصغر، من إجمالي 40 مليار محفظة ائتمانية قائمة ويستهدف البنك رفعها في الفترة المقبلة لتتماشى مع دوره في مساندة القطاع، لاسيما أن البنك له باع طويل في القطاعين.
وأشارت إلى أن إجمالي المحفظة التراكمية للمتناهية الغر بلغت 11 مليار جنيه منذ بدء النشاط في عام 2001، موضحةً أن البنك أضاف تيسيرات لتمويل المشروعات متناهية الصغر منها رفع الحد الأدنى لتلقي التمويل بالتزامن مع زيادة الأسعار وتكلفة المنتجات.
واستبعدت أن يؤثر ارتفاع الفائدة 200 نقطة أساس (2%) على سعر إقراض الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن البنك المركزي أطلق مبادرته لدعم القطاع بفائدة 5% متناقصة.
وأكدت أن مصرفها انتهى من تمويل 11 ألف مشروع في محافظة المنيا، مشيرةً إلى السعى لضم مبادرة مشروعك لنظيرتها الخاصة بالصغيرة والمتوسطة التي أطلقها المركزي بداية العام الماضي.
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