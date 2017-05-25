الحكومة تتسلم 2.740 مليون طن قمح محلى

قمح

❐ نقابة الفلاحين تستبعد تحقيق مستهدفات «التموين» بشراء 4.2 مليون طن



محمد مجدى ـ الصاوى أحمد



أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، أن الحكومة صرفت ما يقرب 10.3 مليار جنيه للمزارعين، قيمة توريدات 2.7 مليون طن قمح محلى، منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى، حتى أمس الأربعاء، من إجمالى 4.2 مليون طن مستهدف استلامها بنهاية الموسم.



يشار إلى أنه يتم صرف المبالغ الخاصة بتوريد الأقماح من المزارعين، من خلال المخصصات التى رصدتها الحكومة، لموسم القمح الحالى، والتى تصل إلى 15 مليار جنيه، بمتوسط سعر 3800 جنيه للطن «6.6 أردب».



وقال رمضان فى تصريحات لـ«المال»، إنه تم رفض ما يقرب من 6 آلاف طن من الأقماح الموردة، منذ بدء عملية التوريد، نتيجة انخفاض درجات النظافة والشوائب، حسب اشتراطات استلام الأقماح المحلية.



يذكر أن لجان الفرز التابعة للجنة العليا لاستلام القمح المحلى، ترفض تسلم أقماح أقل من 22.5 درجة نظافة للمحافظة على نوعية الدقيق المنتج، لإنتاج الخبز البلدى المدعم.



وأكد حسن عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أنه حتى الآن تم حصاد نحو %90 من القمح على مستوى الجمهورية، مضيفا أن حجم توريدات الموسم الحالى لن تحقق المستهدف الذى أعلنته الحكومة وهو 4.2 مليون فدان، موضحا أن موسم الحصاد ينتهى رسميا منتصف يوليو المقبل، ولكن فى الواقع غالبية المساحات تم حصادها وتوريدها.



وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأعلاف لـ5000 جنيه للطن هو سبب تراجع حجم التوريد؛ لأن المزارعين يفضلون تحويله إلى علف بدلا من شراء الأخير بسبب ارتفاع سعره، خاصة أن سعر القمح أرخص بكثير.



وشدد عبد الرحمن على أن التوريدات الجارية واقعية ولا يوجد بها تلاعب مثلما حدث فى موسم العام الماضى، والذى بلغت حجم التوريدات الوهمية به نحو 500 ألف طن، مشيرا إلى أن المزارعين راضون عن موسم القمح الجارى، باستثناء تضاؤل حجم التوريدات الرسمية من للحكومة؛ بسبب التعقيدات وبطء الإجراءات.



وأوضح أن هناك آراء تؤكد تقصد الحكومة تخفيض معدلات التوريد المحلى بهذه الإجراءات وتفضل القمح المستورد لأنه أرخص.



وأعلنت وزارة التموين عدة ضوابط لاستلام القمح، تتضمن حظر استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أى كميات مستورد أو حتى مخلوطة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزارى رقم 52 لسنة 2012، وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع، وهى شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى.