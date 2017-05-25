رجال أعمال إسكندرية تبحث التعاون مع مركز تحديث الصناعة

جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية

أحمد اللاهونى



التقت جمعية رجال أعمال إسكندرية، اليوم الخميس، بالمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، لبحث سبل ومجالات التعاون المشترك بين الجمعية والمركز لخدمة المجتمع الصناعي بالإسكندرية.



من جانبه، قال المهندس محمد صبري رئيس الجمعية، إن اللقاء تطرق لفرص التعاون والتدريب التي يقوم بها المركز في القطاع الصناعي بهدف تعزيز القدرات الصناعية، بالإضافة إلى التأكيد علي التواصل المثمر مع المعنين بالصناعة في المؤسسات الحكومية المختلفة.



من ناحيته، قدم المهندس أحمد طه، خلال اللقاء، عرضًا تقديميًا عن معرض إكسبو الدولي 2017 المقرر عقده في أستانا، كازاخستان، والذي سيضم أكثر من 120 دولة مشاركة وشدد على أهمية مشاركة رجال الأعمال بمثل هذا الحدث، مما يزيد من فرص وحجم التبادل التجاري بين مصر وكازخستان وباقي الدول المشاركة.



حضر اللقاء المهندس هشام أبو العلا نائب رئيس المجلس، والدكتور أمجد العتال الأمين العام، الدكتور محمد محرم وكيل المجلس ومجدي موسى المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية وأدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية، ومن جانب المركز حضر أيمن عيسى مدير مركز تحديث الصناعة فرع الاسكندرية، ومها ابراهيم وعلا قابيل.