EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.97
البنك المركزى المصرى
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
رجال أعمال إسكندرية تبحث التعاون مع مركز تحديث الصناعة
الخميس 25 مايو 2017 01:48 م
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
أخر الأخبار
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
أحمد اللاهونى
التقت جمعية رجال أعمال إسكندرية، اليوم الخميس، بالمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، لبحث سبل ومجالات التعاون المشترك بين الجمعية والمركز لخدمة المجتمع الصناعي بالإسكندرية.
من جانبه، قال المهندس محمد صبري رئيس الجمعية، إن اللقاء تطرق لفرص التعاون والتدريب التي يقوم بها المركز في القطاع الصناعي بهدف تعزيز القدرات الصناعية، بالإضافة إلى التأكيد علي التواصل المثمر مع المعنين بالصناعة في المؤسسات الحكومية المختلفة.
من ناحيته، قدم المهندس أحمد طه، خلال اللقاء، عرضًا تقديميًا عن معرض إكسبو الدولي 2017 المقرر عقده في أستانا، كازاخستان، والذي سيضم أكثر من 120 دولة مشاركة وشدد على أهمية مشاركة رجال الأعمال بمثل هذا الحدث، مما يزيد من فرص وحجم التبادل التجاري بين مصر وكازخستان وباقي الدول المشاركة.
حضر اللقاء المهندس هشام أبو العلا نائب رئيس المجلس، والدكتور أمجد العتال الأمين العام، الدكتور محمد محرم وكيل المجلس ومجدي موسى المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية وأدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية، ومن جانب المركز حضر أيمن عيسى مدير مركز تحديث الصناعة فرع الاسكندرية، ومها ابراهيم وعلا قابيل.
اقتصاد وأسواق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا