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ثقافة وفنون
الشئون المعنوية تنتج مسلسل حكايات الشهيد
الخميس 25 مايو 2017 01:41 م
حكايات الشهيد
أخر الأخبار
حكايات الشهيد2
بدور إبراهيم:
بدأ المخرج محمود محجوب تسجيل أولي حلقات مسلسل حكايات الشهيد، باستديو ٣٧ بالاذاعة المصرية، والذي تنتجه إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، بالاشتراك مع الاذاعة المصرية، المسلسل سيناريو وحوار وليد برهام، وترويه نادية مبروك، وبطولة طارق دسوقي، والفنانة القديرة مديحة حمدي، ومحمد عبدالجواد، وهمام عبدالمطلب، وخالد عبدالسلام، وخدوجة صبري، والوجوه الصاعدة فاطمة رؤوف، وأحمد القصبي، وشريف الملاح، ويوسف عبدالله، وغادة صفوت، وأية حرب، وأحمد ممدوح، ووليد بدر، ويتناول المسلسل سير الشهداء بسيناء عبر السنوات المختلفة، من خلال حلقات منفصلة يوميا في رمضان.
ثقافة وفنون
ثقافة وفنون
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