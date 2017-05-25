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سيـــاســة
تأييد الحجز الإدارى على أسهم مبارك ونجليه لدى مصر المقاصة
الخميس 25 مايو 2017 01:40 م
تأجيل الحكم على مبارك
أخر الأخبار
تأجيل الحكم على مبارك
المال - خاص
رفضت الدائرة الثانية "إشكالات"، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، وأيدت القرار الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فى 8 يناير الماضى، بتوقيع الحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، التى تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا، صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب نجيب وسكرتاريه عماد فريد.
كان "مبارك" قد اختصم فى الطعن كلا من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة.
سيـــاســة
حسني مبارك
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