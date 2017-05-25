الصناعة تستعد لتشغيل 7 مدابغ بالروبيكى مطلع يونيو

وزارة الصناعة والتجارة

❐ سداد 150 مليون جنيه تعويضات إلى 100 منشأة بمصر القديمة



المال ـ خاص



تستعد وزارة التجارة والصناعة لتشغيل 7 مدابغ لإنتاج الجلود فى مدينة الروبيكى الجديدة بداية يونيو المقبل، من إجمالى 10 مدابغ كبرى تم نقلها حتى الآن من منطقة سور مجرى العيون فى مصر القديمة إلى المدينة الجديدة.



قال مصدر بالوزارة لـ«المال»، إنه تم تعويض 100 من أصحاب منشآت المدابغ بقيمة تتعدى 150 مليون جنيه حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيتم هدم 10 مدابغ جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.



ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺪﺍﺑﻎ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺣﻮﺍﻟﻰ 64.5 ﻓﺪﺍﻥ، ﻭﺗﻀﻢ 1060 ﻭﺭﺷﺔ ﻭﻣﺪﺑﻐﺔ، و205 ﻣﺤﺎﻝ، ﻭ1450 ﻏﺮﻓﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ.



ﻭﺗﻠﻘﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ 660 ﻣﺪﺑﻐﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻭﺑﻴﻜﻰ، ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻓﻀﺖ 300 ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﺗﻢ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ عبر ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺑﻨﺤﻮ 25 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ، ﻭ2310 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ.



وأضاف المصدر أن 3 مدابغ سيتم نقلها إلى مدينة الروبيكى خلال الشهر المقبل، إذ تم الانتهاء من استيفاء جميع الإجراءات.



وكان ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮﺍﻥ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻏﺮﻓﺔ ﺩﺑﺎﻏﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، قد أكد فى تصريحات سابقة أﻥ وزارة الصناعة ﺳﺘﺨﺼﺺ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺑـ‏«ﺍﻟﺮﻭﺑﻴﻜﻰ‏» ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ، ﻟﻌﺪﺩ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 170 ﻣﺪﺑﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 240 ﺃﻟﻒ ﻣﺘﺮ، وﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﻮﺣﺪة ﺑﻴﻦ 330 ﻭ6 ﺁﻻﻑ ﻣﺘﺮ.



فى سياق مختلف، كشف المصدر أنه من المرتقب صدور قرار بإنشاء الهيئة القومية لإدارة مشروع المثلث الذهبى بصعيد مصر خلال النصف الثانى من العام الجارى.



وأوضح المصدر أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية للمشروع لجذب استثمارات أجنبية بمجرد إصدار قرار الهيئة وتحديد اختصاصاتها.



ﻭﻳﺒﺪﺃ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺍﻟﺬﻫﺒﻰ ﻣﻦ ﻗﻨﺎ، ﻭﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻗﺼﻴﺮ ﻭﺳﻔﺎﺟﺎ ﺑﺎﻟﺑﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ بإﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻮﺳﻂ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻔﺬ ﺃﺳﻮﺍﻥ.



ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ دراسة المشروع ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ 2030، ﻭإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ تقترب ﻣﻦ 9000 ﻛﻢ مربع ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻰ 16 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃُﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﺧﻼﻝ 30 ﺳﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻤس ﻣﺮﺍﺣﻞ.