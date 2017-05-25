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عبقرية الإمام 23
الخميس 25 مايو 2017 01:18 م
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من صواب الإمام فى مشوراته وقراراته
يستشهد الأستاذ العقاد ببعض المختارات من مشورات وقرارات الإمام، على ثاقب فهمه وثاقب رأيه.
من ذلك ما أشار به على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أَلاَّ يخرج بنفسه لحرب الروم والفرس، فقال له «إنك متى تسـر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسلمين كائنة دون أقصى بلادهم.. ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلاً مجربًا.. فإن أظهره الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردءًا للناس ومثابة للمسلمين».
ومن فهمه للرجال، ووصفه لما يتبع مع كل منهم وأسلوب التعامل معه، قوله لابن عباس وقد أرسله إلى طلحة والزبير: «لا تلقين طلحة، فإنك إِنْ تلقه تلقه كالثور عاقص أى لا ويًا قوته يركب الصعب ويقول هو الذلول، ولكن الق الزبير فإنه أليـن عريكـة فقل: «يقول لك ابن خالك عرفتنى بالحجاز وأنكرتنى بالعراق.. فما عدا مما بدا؟».
ومن حزمه أنه كان يبث عيونه وجواسيسه فى الشرق والغرب ليطلعوه على أخبار أعوانه وأعدائه. وأنه كان إذا وجبت الحرب بادر بالخروج ولم يأته التردد والإبطاء بعد ذلك إلا من خلاف جنده.
ومن معرفته للجماهير أنه وصفهم أوجز وصف حين قال إنهم أتباع كل ناعق، وإنهم «هم الذين إذا اجتمعوا ضروا وإذا تفرقوا نفعوا»..
لأنهم إذا تفرقوا رجع أصحاب المهن إلى مهنهم فانتفع بهم الناس.
وهذا الصواب فى الرأى كافٍ فيما يرى الأستاذ العقاد لمهمة الحكم والخلافة إذا كان العصر عصر خلافة وليس بعصر دولة دنيوية مضطربة فى دور تأسيسها وتلفيق أجزائها..
بل هو كافٍ لمهمة الحكم فى الدولة الدنيوية، لو تولاها بعد استقرارها والفراغ من مكائد تأسيسها.. كما جاء عمر بن عبد العزيز فى صلاحه وتقواه بعد الملوك الأولين من بنى أمية..
* * *
المسألة ليست مسألة دهاء، وإنما هى الفارق بين تعامل المُلْك وتعامل الخليفة.
لن يكون ملك بأدوات خليفة.
ولا خليفة بأدوات ملك.
المشكلة كانت مشكلة عصر وما جعل يسود فيه.
لم يكن معاوية زاهدًا فى الخلافة على عهد أبى بكر أو عمر أو عثمان، ولكن الخلافة كانت زاهدة فيه.
فلما جاء عصر المُلْك، طلب معاوية المُلْك والملك يطلبه..
يوم فتح مكة قال أبوه للعباس عم النبى وقد رأى أرتال الفتح: «لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا»، فرده العباس بقوله: «إنها نبوة لا ملك».. وظل هذا الخلط بين النبوة والملك لدى أبى سفيان، حتى جعل ينظر إلى الفىء يومًا ويقول للنبى «لقد أصبحت أكثر قريش مالا».
ومرت السنين وأسلم أبو سفيان وابنه معاوية ضمن الطلقاء يوم فتح مكة، وعاشا فى كنف الإسلام فى عهد النبوة، وعهد أبى بكر وعمر، حتى إذا ما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان، أطمع انتماؤه «الأموى» أطمع «أبا سفيان»، فدخل على عثمان يكشف عن خبيئة ما يضمره، ويقول له: «لقد صارت إليك بعد تيمٍ وعدىِّ، فأدرها كالكرة واجعل أوتادها فى بنى أمية، فإنما هو المُلْك ولا أدرى ما جنة ولا نار!!»، فانتهره عثمان وأخرجه مطرودًا من عنده..
ونحن لا نتهم معاوية بما كان يضمره أبوه، ولكنا نريد فقط بيان أن معنى المُلْك كان حاضرًا فى هذا البيت الذى ولد ونشأ فيه معاوية.
فهو المُلْك، أو جاه الدنيا، الذى تطلع إليه فيما يبدى الأستاذ العقاد من نشأته الأولى فى بيته.
وحين وجب الفصل بين المُلْك والخلافة، وجب أن يكون علىٌ على رأس فريق الخلافة.. بينما يقف معاوية فى فريق المُلْك.
وكان العصر قد صار عصر مُلْكٍ لا خلافة.. ولا حيلة لأحدٍ فى ذلك.
ومن هنا فإن ظهور معاوية لم يكن فقط لما عنده من الدهاء والخديعة، وإنما لأن الزمن قد صار زمن ملك، ومعاوية يطلب المُلْك، والمُلك يطلبه.
وقد ساعد معاوية أيضًا المناوآت التى أتت الإمام من معسكره، وقد مَرَّ بنا جانب من اعتراضات وإعاقات « الأشعث بن قيس » التى فتت فى عضد معسكر الإمام، وهيأت بقصد أو بغير قصد لمعاوية وحزبه، ولم يكن الأشعث بن قيس وحيدًا فى هذا الباب، بل كان له شركاء وأشباه من الخوارج ومن غير الخوارج.
وربما يقول قائل لماذا لم يبطش الإمام بالأشعث وأمثاله، ويولى مكان كل منهم من يقوم مقامه؟ إلاَّ أن ذلك فضلاً عن مخالفته لطبع وقيم وشمائل الإمام مجازفة ذات حدين، ولو فعل الإمام شيئًا من ذلك لما كان اليوم ولآخر الزمن الإمام الفارس الخلوق صاحب الإسلام المتين والخلق الرفيع!
فإذا كان التقدير بمقاييس الدنيا، فإن السياسة التى اتبعها الإمام، كانت هى السياسة المقيضة له المفتوحة بين يديه، ولم يكن له محيد عنها حتى لو قبل وأراد، ولم يكن له أمل فى النجاح إنْ حاد عنها إلى غيرها.
* * *
ومهما يكن من حكم الناقدين لسياسة الإمام، فإن من الجور الشديد فى رأى الأستاذ العقاد أن يُطالب بدفع شىء لا سبيل إلى دفعه، وأن يُحاسَب على مصير الخلافة التى تكأكأت عليها كل الظروف من كل جانب، ولم يعد الزمان زمانها، وإنما تفتحت أبوابه على مصاريعها للمُلك ومطالبه وأعطياته!
وقد كتب لعلى أن يتلقى الدولة الإسلامية بين هذين المعسكرين، فلا فى مقدوره أن يجمعهما إلى عسكر واحد، ولا فى مقدوره أن يختار معسكر المُلْك أو يسير على سننه، ولا أن تستمر على يديه الخلافة الدينية بعد انتهاء أوانها!
لقد باء علىّ بالشهادة فى سبيل الخلافة، والتى كان لابد لها من شهيد!!!
* * *
ينبغى علينا إذن أن نرجع إلى علة غير سياسة علىّ لتعليل العوائق التى قامت دون مبايعته، قبل الصديق والفاروق وعثمان..
وأنت لا تستطيع أن تسقط هنا النظرة العصبية التى نظرت بها قريش إلى «السيادة الهاشمية»، ولا أن تتجاهل كراهة قريش لخلافة على الذى باتت لكثير من بطونها تارات ضده لبلائه وما نتج عنه وقت أن حاربوا الإسلام ورسوله.
فلما كان المشهد الأخير، زاد عليه غلبة منافع الدنيا التى صبت فى صالح معاوية، ولم يكن بوسع الإمام ولا من خلقه ودينه أن يطاوعها. وكيف يطاوعها وقد سببت ثورة انتهت بدم خليفة اجتمع عليه المتمردون وقتلوه فى بيته وبين أهله وهو يقرأ القرآن!
ومن الملاحظات التى لا تفوت، أن آداب علىّ التى هى آداب الخلافة، قد حببته إلى كل طبقة تكره استغلال الحكم، فكان من حزبه شعب اليمن ومصر وفارس والعراق، بل ونشأت فى اليمن طائفة السبئية التى غلت فى حبه حتى ارتفعت به إلى مرتبة التقديس، وانتثرت فى مصر وفارس بذور تلك الشيعة العلوية والفاطمية والإمامية التى ظلت كامنة فى تربتها حتى أخرجت إرهاصاتها بعد أجيال، ولم تشذ عنها إلاَّ الشام لأنها كانت فى يد معاوية، وشذت بعض أطراف من العراق أول الأمر لأنها كانت فى يد طلحة والزبير، ولم يشذ عن محبة الإمام بلد من البلدان الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها.
وأغلب الظن بل أغلب اليقين، أن عليًّا كان يخسر هؤلاء إذا ما خرج عن آدابه التى أحبوه من أجلها، واتبع سياسة الدنيا والمُلك!!
كان الإمام على هو نعم الخليفة، لو صادف أوان الخلافة.
رجائى عطية
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