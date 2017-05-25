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سيـــاســة
تأجيل الطعن على حكم بدل العدوى للأطباء والصيادلة إلى 8 يونيو
الخميس 25 مايو 2017 01:12 م
نقابة الصيادلة
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نقابة الصيادلة
أحمد صبرى
قال مصدر مسئول بالنقابة العامة للصيادلة، إن المحكمة الإدارية العليا أجلت اليوم الخميس، الطعن المقدم من الحكومة على حكم بدل العدوى الصادر 28 نوفمبر 2015 للحكم الى يوم 8 يونيو.
وقال المصدر والذى حضر الجلسة فى تصريحات خاصة لـ "المال"، إن نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان تفاجأوا من تأجيل المحكمة اذ كانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم الجلسة الماضية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما بأحقية كل من "الاطباء -واطباء الاسنان والصيادلة " فى زيادة بدل العدوى الخاصة بهم من 19 جنيها إلى ألف جنيه شهريا، وعقب صدور الحكم تم تشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذه الا أن اللجنة والتى كانت مشكلة من ممثل رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية، بالاضافة الى اعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، لم تحقق الغرض الذى شكلت من أجله، وتقدمت الحكومة بالطعن على الحكم.
سيـــاســة
نقابة الأطباء
نقابة الصيادلة
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