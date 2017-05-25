الزراعة تعلن حالة الطوارئ لاستقبال رمضان

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

❐ رفعت طاقات الذبح فى المجازر 100%



الصاوى أحمد



أعلنت وزارة الزراعة، حالة الطوارئ لاستقبال شهر رمضان، عبر زيادة حجم المعروض، والمطروح من اللحوم والدواجن فى السوق المحلية، ورفعت

طاقات الذبح اليومى فى المجازر الرئيسية بنسبة %100 ليتراوح حجمه اليومى لـ400 رأس، بدلا من 200 رأس، كما تم استيراد 100ألف طن لحوم ودواجن وأسماك.



وأكد الدكتور عصام عبد الشكور، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة قد زودت كل محجر بـ10 أطباء بيطريين للإشراف على عمليات الذبح فى المجازر، والإشراف على عمال المجازر فى المحافظات المختلفة.



ومن جانبه، قال عادل محمد أبو تيج، نقيب الجزارين، إن قرار "الزراعة" بزيادة عدد الأطباء البيطرين فى كل المجازر، يمثل زيادة سنوية لمواجهة معدلات الإقبال المرتفعة للذبح خلال الفترة الماضية.



ويبلغ عدد المجازر فى مصر نحو 477 مجزرا، وما يقرب من 3 ملايين عامل فى هذه المجازر ويتقاضى العامل 100 جنيه يوميا.



وكشف تقرير رسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضى، عن أن إجمالى عدد الرؤوس الحية من الماشية، والتى تم ذبحها داخل المجازر المعتمدة خلال أبريل الماضى، بلغت حوالى 122 ألفا و299 رأسا.



وأوضح أنه تم خلال شهر أبريل ذبح 80 ألفا و442 رأس ماشية، و35 ألفا و588 رأس غنم وماعز، فضلاً عن 6 آلاف و269 رأس جمل، وحوالى 5 ملايين و31 ألفا و26 طائرا، تم ذبحها جميعا داخل المجازر المعتمدة، وتحت الإشراف البيطرى الكامل.



وأكد الدكتور أحمد عبد الكريم، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى كميات اللحوم والدواجن التى تمت الموافقة على استيرادها من الخارج، خلال الشهرين الماضيين وحتى الآن - ضمن استعدادات الشهر المبارك - لضمان توفير اللحوم ومنتجاتها للمواطنين، بلغت 90 ألف طن متنوع.



ويتم استيراد اللحوم والدواجن بمعرفة القطاع الخاص، ويقتصر دور «الزراعة» على الإشراف على عمليات الاستيراد من حيث جودة المنتج ومطابقته للشريعة.



وأشار إلى أنه تمت الموافقة على استيراد 20 ألفا من اللحوم المجمدة، و20 طنا من الدواجن المجمدة، فضلا عن 50 ألفا من الأسماك المجمدة، إضافة إلى 15 ألف رأس بقر للذبح الفورى.