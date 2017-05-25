EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.97
البنك المركزى المصرى
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
3.8 مليار جنيه مبيعات شركات الدواء أبريل الماضى
الخميس 25 مايو 2017 11:45 ص
شركات الأدوية والمستشفيات
أخر الأخبار
شركات الأدوية والمستشفيات
المبيعات انخفضت 100مليون جنيه عن شهر مارس
أحمد صبرى
حققت شركات الأدوية العاملة فى مصر، مبيعات بـ 3.8 مليار جنيه خلال أبريل الماضى بنسبة نمو بلغت 23% عن نفس الفترة من العام الماضى.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة Ims لمبيعات الدواء أظهر انخفاضا فى اجمالى مبيعات أبريل عن مارس بفارق 100مليون جنيه تقريبا، رغم ارتفاع نمو المبيعات فى الأشهر الأولى من العام الحالى بنسب تعدت الـ50%.
وأظهر التقرير استمرار تربع نوفارتس السويسرية على المركز الأول تليها جلاكسو الإنجليزية ثم مجموعة فاركو المصرية فى المركز الثالث للشهر الثانى على التوالى.
وحلت رابعا امون فى المركز الرابع لأول مرة ثم سانوفى الفرنسية للمركز الخامس متأخرة مركزين عن موقعها الدائم وهو المركز الثالث،ثم ايبكو فى المركز السادس.
اقتصاد وأسواق
القابضة للأدوية
أسعار الأدوية
نواقص الأدوية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا