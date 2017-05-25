3.8 مليار جنيه مبيعات شركات الدواء أبريل الماضى

شركات الأدوية والمستشفيات

المبيعات انخفضت 100مليون جنيه عن شهر مارس



أحمد صبرى



حققت شركات الأدوية العاملة فى مصر، مبيعات بـ 3.8 مليار جنيه خلال أبريل الماضى بنسبة نمو بلغت 23% عن نفس الفترة من العام الماضى.



وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة Ims لمبيعات الدواء أظهر انخفاضا فى اجمالى مبيعات أبريل عن مارس بفارق 100مليون جنيه تقريبا، رغم ارتفاع نمو المبيعات فى الأشهر الأولى من العام الحالى بنسب تعدت الـ50%.



وأظهر التقرير استمرار تربع نوفارتس السويسرية على المركز الأول تليها جلاكسو الإنجليزية ثم مجموعة فاركو المصرية فى المركز الثالث للشهر الثانى على التوالى.



وحلت رابعا امون فى المركز الرابع لأول مرة ثم سانوفى الفرنسية للمركز الخامس متأخرة مركزين عن موقعها الدائم وهو المركز الثالث،ثم ايبكو فى المركز السادس.