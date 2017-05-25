انهيار أرضى بالكيلو 7 بمرسى مطروح

انهيار العقارات بسبب الهبوط الأرضى

معتز محمود



شهدت منطقة الكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، حدوث انهيار أرضى أدى لحالة قلق من بعض الأهالى، خوفًا على أرواح أهالى المنطقة.



وتقدم عدد من أهالى منطقة الشروق بالكيلو 7 بشكوى لمحافظة مطروح يتضرروا فيها من وجود انهيار أرضى يمثل خطورة على المواطنين، مطالبين بسرعة التدخل لحل الموقف.



وقال مصدر بالمحافظة، إن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح كلف اللواء أشرف مصطفى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة التحرك، وإتخاذ القرار اللازم فى تلك الشكوى.



يُشار إلى أن منطقة حي الشروق، أو كما يطلق عليها “الكيلو 7”، تعد من أقدم المناطق السكنية بمدينة مرسي مطروح.