الوادى للأسمدة تعقد الجمعية التأسيسية الأسبوع المقبل

سعد أبو المعاطي

❏ سعر الغاز الطبيعى رفع مصروفات «أبو قير» 800 مليون جنيه فى 9 أشهر



السيد فؤاد



تعقد شركة الوادى لإنتاج حامض الفوسفوريك، جمعيتها العمومية خلال الأسبوع المقبل، لبحث رأس مالها، واختصاصاتها خلال المرحلة المقبلة، ما يعرف بالجمعية التأسيسية للشركة، وفق ما أكده سعد أبو المعاطى، رئيس شركة أبو قير للأسمدة.



وأشار أبو المعاطى إلى أنه من المقرر أن تنفذ الشركة الجديدة مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية فى أبى طرطور، علما أن رأس مال الشركة المصدر والمدفوع يبلغ 400 مليون جنيه.



ويشارك فى المشروع شركة أبو قير للأسمدة بنسبة %10، وشركة فوسفات مصر بالوادى الجديد، وتحالف من مستثمرين أخرين يضم بنك الاستثمار القومى، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، شركة بتروجت، وشركة إنبى، وبنوك وشركات استثمارية مساهمة.



ويستهدف المشروع إنتاج حامض الفوسفوريك، والاستفادة من خام الفوسفات، بدلا من تصديره كمادة خام، ويتكون المشروع الجديد من 3 وحدات رئيسية، وهى وحدة معالجة الخام، التى تقوم بإزالة الشوائب وتنقية الخام وتقليل نسب الحديد، والوحدة الثانية، وتقوم بإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة إنتاجية 517 ألف طن سنويًا، ووحدة إنتاج حامض الكبريتيك اللازم لإنتاج حامض الفوسفوريك، وملحق بها وحدة توليد كهرباء لتغطية احتياجات المشروع من طاقة التشغيل.



وقال خالد الغزالى حرب، رئيس شركة فوسفات مصر، إنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك باستثمارات تصل إلى 900 مليون دولار لتصنيع 500 ألف طن سنويًا، ويجرى إعداد قائمة من الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع لطرح مناقصة التنفيذ خلال 4 أشهر بنظام EPC + Fininace ، وتتولى الشركة الفائزة بالمشروع أعمال الإنشاءات وتدبير التمويلات من الجهات الممولة، بعد أن ثبتت الجدوى الاقتصادية من خلال الدراسة التى قام بها مكتبى وورلى بارسونز، وجاكوب.



وعلى صعيد مشروعات شركة أبو قير للأسمدة ذكر أبو المعاطى، أنه من المقرر أن ينتهى من مشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى بالشركة، للقضاء على أى تلوث ينتج عنها، بتكلفة حوالى 7.8 مليون يورو، و88 مليون جنيه.



وذكر أن الجمعية العمومية للشركة العادية وغير العادية، وافقت خلال الأسبوع الماضى، على تعديل النظام الأساسى للشركة للسماح للأجانب بتملك أسهم الشركة، وزيادة رأسمال الشركة المرخص به من 1.5 مليار إلى 3 مليارات جنيه.



ولفت إلى أن البعض يردد أننا نبيع الشركة للأجانب، مؤكدًا أن مصر ترحب بفكرة جذب الإستثمار الأجنبى، فى أى مشروعات بها.



تأتى تلك المقترحات لاستيعاب الزيادة الحالية، والمستقبلية لرأس المال المصدر والمدفوع، وزيادة رأس المال المصدر، والمدفوع من 1.26 مليار إلى 1.89 مليار جنيه، بإصدار 42062524 سهم مجانى، بواقع نصف سهم مجانى لكل سهم أصلى تمويلاً من الاحتياطيات.



ولفت إلى أن الشركة تدرس إنشاء مصنع جديد للأسمدة المخلوطة، والكشف عن تفاصيله قريبا، وترسية إنشاء مشروع استغلال فائض الأمونيا لمصنع أبو قير 2 على شركة “ThyssenKrupp Industrial Solutions” وتكون مدة التنفيذ 28 شهراً، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه.



ولفت إلى أن نسبة التنفيذ بلغت فى تنفيذ مصنع الشكائر 20% حتى الآن، وتستهدف الشركة أن تنتج 2.8 مليون شكارة شهريا، ويتكلف المصنع حوالى 5.2 مليون يورو.



وعن زيادة المصروفات خلال 9 أشهر الماضية، التى وصلت إلى 2.9 مليار جنيه، مقارنة بـ2.1 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، أوضح أبو المعاطى أن السبب فى رفع المصروفات، هو أسعار الغاز الطبيعى، والحصول عليه بالدولار العام الماضى، عندما كان بـ8.8 جنيه، وحاليا وصل إلى 18 جنيهًا.