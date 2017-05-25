بريطانيا تسعى لتعزيز الشراكة مع مصر استثماريًا وتجاريًا

السفارة البريطانية بالقاهرة

سمر السيد



قال أوليفر ريتشارد، المدير الجديد لقسم التجارة والاستثمار بالسفارة البريطانية بالقاهرة، إن بريطانيا لديها رغبة فى تعزيز شراكتها مع مصر، على الصعيدين الاستثمارى والتجارى، والحفاظ على كونها المستثمر الأول ضمن قائمة الاستثمارات الأجنبية، فى السوق المحلية، بقيمة تصل إلى 43 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الشركات البريطانية ترى الكثير من الفرص المتاحة بالسوق المحلية، فى مجالى الغاز، والبترول، ولديها الكثير لتقديمه.



وأوضح أن الشركات تحتاج من الحكومة توفير المناخ المناسب وقدر كبير من الثقة والاستقرار، معلقًا بشأن رؤية المستثمرين البريطانيين لمناخ الاستثمار، عقب قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة منذ أيام؛ قائلاً إن القرار يراجع من وقت لآخر لكن ما يريده المستثمرون بصورة عامة، قرارات واضحة وبيئة أعمال مستقرة.



وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قراراً منذ أيام برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %16.75 و%17.75 على التوالى، مرجعاً سبب القرار لامتصاص فائض السيولة قصى الأجل، ما يساعد فى السيطرة على التضخم.



ولفت ريتشارد إلى أن شركة بريتش بيتروليم «BP»، نظمت احتفالية هذا الشهر بمناسبة وصول حجم استثمارتها المحلية، إلى 13 مليار دولار، مؤكدًا أن مجالات عمل الشركات الإنجليزية بمصر متنوعة، كما أنها حققت نجاحاً كبيرًا، ولعبت دورًا فى توفير فرص عمل والعملة الأجنبية، وأبرزها أحد الشركات العاملة بقطاع الأدوية التى أعلنت وصول حجم استثماراتها بمصر إلى 200 مليون دولار العام الماضى.



وأشار إلى أن هناك شركات تجزئة أخرى تعمل بمجال الملابس، وتعتبر شركة فودافون من كبرى الشركات البريطانية، العاملة بالسوق المحلية، بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووفرت 9 آلاف فرصة عمل.



أكد أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة تجاه تحقيق لإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن بريطانيا رحبت بالاتفاق الذى أبرمته الحكومة، مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 أعوام، وساندتها فى مراحل مفاوضاتها معه، لافتاً إلى أنه بالنظر لبعض الإحصاءات حققت الحكومة خطوات مهمة، فى طريق توفير العملة الأجنبية، كما ظهر التحسن والتوازن فى الميزان التجارى.



وعول على الإصلاحات التى تطبقها الحكومة حاليًا، وقال إنها تلعب دورًا حقيقيًا فى بناء الاقتصاد، لافتاً إلى أن هناك حوار مستمر للمستثمرين مع الحكومة، للحديث عن فرص الاستثمار المتاحة وإمكانية المشاركة.



وقال إن بريطانيا ترى مصر دولة مهمة، ومن المقرر تنظيم زيارة للمبعوث التجارى للشرق الأوسط للقاهرة، خلال هذا العام، لتنمية العلاقات التجارية الثنائية، غير أنه أكد أن باق التفاصيل المتعلقة بموعد زيارته، أو إمكانية قدوم وفد تجارى معه يعلنها فى وقت لاحق.



وزار وفد تجارى بريطانى مكون من 40 شركة بريطانية، مصر، برئاسة المبعوث التجارى البريطانى، جيفرى دونالدسون، فبراير الماضى للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المحلية.



يشار إلى أن تدفقات الاستثمارات البريطانية، سجلت حتى نهاية مارس 2016، 25 مليار جنيه، عبر 900 شركة، وكان السفير البريطانى فى مصر، جون كاسن، قال فى تصريحات سابقة فبراير الماضى، إن حجم التبادل التجارى السنوى مع مصر يصل إلى 2 مليار دولار، وسجلت حجم الاستثمارات البريطانية 30.5 مليار دولار.



وأوضح ريتشارد أنه تجرى حاليًا محادثات مصرية بريطانية عالية المستوى، لاستئناف الرحلات البريطانية لمدينة شرم الشيخ، ومن الممكن أن تأخذ المشكلة وقتاً لحلها، مؤكدًا أن قطاع السياحة يلعب دوراً حيوياً فى بناء الاقتصاد المصرى، بتوفير العملة الصعبة، وكانت السياحة الوافدة من لندن تساهم بـ%16 من الحركة السياحية لمصر، من إجمالى السياحة الوافدة بواقع 40 رحلة أسبوعياً فى 2011.



ونصحت بريطانيا مواطنيها نوفمبر 2015، بعدم السفر لمطار شرم الشيخ عقب حادث سقوط طائرة ركاب روسية وسط سيناء، التى أسفرت عن مقتل 224 شخصًا، غير أن هناك رحلات بريطانية ما زالت منتظمة حتى الآن للقاهرة.