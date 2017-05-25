مطروح تروج أراضى يسرا وإيناس الدغيدى والجمال على المستثمرين

يسرا تكريم

معتز محمود



قررت محافظة مطروح فسخ العقود المبرمة مع 28 مشروعا استثماريا لرجال أعمال وفنانين، بينهم يسرا وإيناس الدغيدى، على مساحات تتجاوز 16 مليون متر مربع لعدم الالتزام بالبرنامج الزمنى، وتعتزم المحافظة إعادة طرح الأراضى المسحوبة على المستثمرين.



وقال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح - فى بيان أمس - إن الأراضى كانت مخصصة لإقامة 28 مشروعا استثماريا، تم استردادها لعدم التزام أصحابها بتنفيذ شروط التخصيص الصادرة لهم، مشددا على أن أى تواجد على الأراضى بعد سحبها يعتبر تعديًا على أملاك الدولة.



وأضاف أن المساحة التى تم استردادها تبلغ 16.2 مليون متر مربع، بقيمة 7.7 مليار جنيه، تتوزع على مدن العلمين، وسيوة، والضبعة، والحمام، ومرسى مطروح.



وأشار أبوزيد إلى أنه تم وضع مخطط للانتهاء من إزالة جميع التعديات على أراضى الدولة، قبل المدة المحددة من رئيس الجمهورية، مؤكدا شن حملات إزالة يوميا للانتهاء من التعديات بجميع مدن المحافظة.



وكانت الأراضى المسحوبة قد تم إبرام تعاقدات عليها مع شركات استثمارية كبرى، وشخصيات عامة، وفنانين أبرزهم إيناس الدغيدى، يسرا، محمود الجمال، سامى القرينى وشركات، الصفا للحفاظ على البيئة، عماد مرقص، محمد كامل عبد المحسن، فايق ستار للتنمية السياحية والعقارية.



وأكد مصدر بمحافظة مطروح أنه من المقرر أن يتم طرح هذه الأراضى على المستثمرين الجادين خلال الفترة القادمة، طبقا لاحتياجات المحافظة المستقبلية.



وأضاف أنه بالتزامن مع إزالة التعديات على أراضى الدولة، سيتم تقنيين أوضاع بعض الحالات، شريطة وصول المرافق لها فعلًا قبل 15 مايو الجارى، وأن ينطبق عليها شروط التقنين، المتمثلة فى عدم التعدى على الأراضى الزراعية، وخطوط التنظيم.