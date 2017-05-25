إنتجريتيد سيستمز تسعى لإحياء ميكنة السجل التجارى والتوثيق العقارى

وزارة الاتصالات

❐ خالد العطار: نسبة نجاح الـ«PPP» ضيئلة.. وندرس الأسلوب الأمثل مع الشركات



محمود جمال



تبحث شركة «إنتجريتيد تكنولوجى سيستمز» مع وزارتى «الاتصالات» و«المالية»، إعادة إحياء مناقصة مشروعى ميكنة مكاتب السجل التجارى، والتوثيق العقارى، واللذين طرحا خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس 2015، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، وقرر وزير الاتصالات، وقف تنفيذهما قبل نهاية العام الماضى.



وقال مقبل فياض، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لـ«إنتجريتيد» - إحدى المتأهلين لمناقصة السجل التجارى - إن مسئولى الشركة ناقشوا الفكرة من حيث المبدأ مع عاطر حنورة، رئيس قطاع وحدة المشاركة بوزارة المالية، وممثلى وزارة الاتصالات، وأسفرت المباحثات عن اتجاهين الأول : يتمثل فى تعديل بنود كراسة المواصفات الفنية الخاصة بالمشروعين، بما يتيح للشركات تقديم خدمات جماهيرية جديدة غير تقليدية، إذ يمكن توفير خدمات الأحوال المدنية فى مكاتب التوثيق، والثانى : هو اختيار أسلوب بديل للشراكة بين القطاعين العام والخاص.



يشار إلى أن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، قد أرجع - فى حوار سابق مع «المال» خلال نوفمبر 2016 - سبب توقف مشروعات الـ PPP إلى طول مدة التنفيذ، وعدم التأكد من تحقيقها نتائج ملموسة، موضحا أنه سيتم استحداث أساليب تنفيذ أخرى منها «المشاركة فى العائد» «Revenue Sharing».



وأوضح «فياض» لـ «المال» أن نشاط شركته متوقف تماما، لاسيما مع انعدام الهدف الذى أنشئت من أجله خلال عامين تقريبا، وهو تنفيذ مشروعات الاتصالات بأسلوب الشراكة مع الحكومة، مشيرا إلى أن إعادة النظر فى المشروعين السابقين سينعكس بالإيجاب على تنمية الطلب المحلى تكنولوجياً، خصوصا مع قلة عدد المناقصات الحكومية المطروحة من «الاتصالات» خلال المرحلة الماضية، رغم الظروف الاقتصادية التى تواجهها الشركات .



وكانت «الاتصالات» تستهدف تطوير 160 مكتب سجل تجارى، و 400 مكتب توثيق عقارى إلكترونيا، باستثمارات قيمتها مليارى جنيه.



وفى يناير 2016، أهلت وحدة المشاركة بوزارة المالية 4 كيانات من أصل 5 تقدمت بطلبات للتأهل لمناقصة ميكنة مكاتب السجل التجارى، من بينها اثنان خاضا المنافسة منفردين، هما «هواوى» الصينية، والتى خرجت نتيجة بعض الاشتراطات الفنية، و «GET» الإماراتية إحدى المتأهلين، بالإضافة إلى 3 تحالفات، وهى «دلة» السعودية و«إيبلا» الكويتية و«آى فاينانس المصرية»، وتحالف «يونايتد تكنولوجى»، ويضم 9 شركات أبرزها «اتصالات مصر» و«إنتجريتيد تكنولوجى»، وأخيرًا تحالف «ألكان» المصرية مع «IL&fS» الهندية.



فيما لم تقم «الاتصالات» بطرح مناقصة مكاتب التوثيق على الشركات حتى الآن.



وأوضح الدكتور خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، أن فكرة الـ«PPP»جيدة، ولكن نسبة نجاحها فى تنفيذ المشروعات القومية ضيئلة للغاية، كما تشتمل على مخاطر مالية، بدليل أن العديد من دول العالم فشلت فى تحقيقها.



وقال إن الوزارة تعكف حاليا مع شركات تكنولوجيا المعلومات، على دراسة الأسلوب الأمثل للتنفيذ، لافتا إلى أنه تم إسناد إدارة وحدة مشروعات الشراكة بـ «الاتصالات»، إلى فريدة عمر، إحدى مسئولى الوزارة، وذلك خلفا لـ «شريف طاهر»، والذى انتهت مدة عمله القانونية بداية يناير 2017.



وتأسست «إنتجريتيد تكنولوجى» فى يونيو 2015 برأسمال 100 مليون جنيه، بواسطة 7 شركات تكنولوجيا هى «راية»، و«أكت»، و«تلى تك»، و«SEE» و«DMS»، و«سيستيل»، و«أتكوم»، بجانب مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربى.