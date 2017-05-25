EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
محمود منصور : عمر سليمان أعاد صياغة المخابرات القطرية
الخميس 25 مايو 2017 12:45 ص
لواء عمر سليمان
أخر الأخبار
لواء عمر سليمان
أحمد الدسوقى
قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، إن الراحل عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية الأسبق، ساهم فى إعادة صياغة عدد من المخابرات فى المنطقة منها قطر.
وأشار، فى مداخلة تليفونية لبرنامج"هنا العاصمة "، إلى أن أمريكا كانت تستخدم قطر لتخريب عدة دول فى المنطقة منها مصر، مؤكدًا أن العلاقات الخليجية القطرية سيئة للغاية بسبب سياسة قطر فى المنطقة.
وتابع: "أمير قطر يخشى أن تعود إمارته لحجمها الصغير وأن ترجع كما كانت بعد توطيد العلاقات السعودية الأمريكية".
وكان تميم قد أطلق تصريحات مثيرة للجدل، إذ اعترف أن قاعدة "العديد" الأمريكية مع أنها تمثل حصانة لقطر من أطماع بعض الدول المجاورة، إلا أنها هي الفرصة الوحيدة لأمريكا لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة، في تشابك للمصالح يفوق قدرة أي إدارة على تغييره.
وزعم تميم، أن ما تتعرض له بلاده "حملة ظالمة"، تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى المنطقة، وتستهدف ربطها بالإرهاب، وتشويه جهودها فى تحقيق الاستقرار، ولكنه سرعان ما تراجع عن هذه التصريحات.
سيـــاســة
الجزيرة القطرية
أخبار مصر
أخبار المال
قطر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا