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اقتصاد وأسواق
عدوى آثار التعويم تصل لدراما رمضان
الأربعاء 24 مايو 2017 11:31 م
ماجدة موريس
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ماجدة موريس
موريس: لا يمكن تحديد أرقام لعدم وجود غرفة أو اتحاد ..والعملية الإنتاجية مليئة بالأسرار
- عادل إمام تقاضى 45 مليونًا والسقا رفع أجره لـ40 مليونًا ولا توجد أي قواعد تحكم الصناعة
غطاس: أدى لزيادة أجور النجوم وأوقف مسلسلات عديدة
الجمل: تأثيره ضئيل لكون الدراما صناعة محلية
سعد الدين: الشركات تتأثر والمًنتِج المصري لن يستطيع دفع أجور النجوم الكبار
أحمد حمدي
لم تفلت صناعة الدراما التليفزيونية من تداعيات قرار تعويم الجنيه وما تتبعه من ارتفاع سعر الدولار، التي طالت تأثيراته مجالات وقطاعات عديدة .. ظهر ذلك جليًا في الموسم الدرامي المرتقب الذي ينتظره المشاهدون في شهر رمضان الكريم، لا سيما ارتفاع أجور النجوم بالإضافة لتكلفة الإنتاج الخاصة بالأعمال الدرامية، كما أكدت مجموعة من النقاد في هذا التحقيق.
في البداية قالت الناقدة ماجدة موريس، إن ارتفاع سعر
الدولار
أثر بالتأكيد على صناعة الدراما، وإن كان ليس بدرجة كبيرة في أجور النجوم الكبار والتي هي مرتفعة بالفعل، وقالت إننا نجد أكثر من مسلسل يتم الإعلان عن عرضه في رمضان، ولم يكتمل بسبب مشاكل انتاجية ومالية في الدراما المصرية، وهناك دفعات لم يتقاضاها النجوم من أجورهم فعزفوا عن استكمال التصوير، أو هناك منتج معين انسحب فجأة من العمل.
وأضافت أنه يصعب تحديد ما الذي أثر في الدراما بعد ارتفاع سعر
الدولار
في السوق، لأن عملية الدراما شبه عشوائية، ولا يوجد لدينا في مصر غرفة لتلك الصناعة، يمكن أن نأخذ منها بيانات موثقة، وفي نفس الوقت لا نعرف حاليا ماهو المسلسل الذي سيستمر وما الذي سيتوقف، ولا يوجد لدينا وقت لمشاهدة ذلك إلا من خلال بروموهات المسلسلات للتعرف على الأعمال التي ستعرض في رمضان، وأصبحت القنوات الفضائية الكبيرة مثل دي إم سي وسي بي سي وأون هي المتحكمة في معظم الأعمال الدرامية.
وأصدر البنك المركزي قرارًا بتحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي ارتفع على أثرها الدولار إلى قرابة ال20 جنيها قبل أن يرتد إلى التحرك حول الـ18 جنيها حاليًا.
واشارت موريس إلى وجود مشكلات صناعة الدراما قبل ارتفاع سعر الدولار، لكنها تفاقمت معه، اما بالنسبة لأجور النجوم الكبار بعد ارتفاع
الدولار
نجدها ستتوقف محلك سر، لكنها لن تقل طبعا.
وقالت إن عادل إمام يتقاضى 45 مليون جنيه، وأحمد السقا قام برفع أجره لـ40 مليونًا، مشيرة إلى غياب أي قواعد تجعل النجم يرفع أجره، لافتة إلى أن السقا مثلا لم يحقق نجاحا كبيرا في مسلسله الأخيأر على شاشة إم بي سي وهو مجرد نموذج، مؤكدة ان العملية الانتاجية فيها الكثير من السرار لا يستطيع أحد الكشف عنها طالما لايوجد اتحاد، وغرفة لها قوانينها للدراما.
أما المنتج صفوت غطاس، فأكد أن ارتفاع سعر
الدولار
الفترة السابقة أثر بدرجة كبيرة على تكلفة إنتاج معظم المسلسلات وأجور النجوم، موضحا أن العديد من النجوم رفعوا أجورهم، وليس النجم بطل العمل فقط، وإنما المخرج ومساعده ومدير التصوير أصبحوا يرون نفسهم نجوما للعمل أيضا، وتسبب ذلك في زيادة تكلفة المسلسل، وبالتالي لم يستطع الكثير من المنتجين استكمال تصوير مسلسلاتهم فتوقفوا وأعلنوا خروجهم من السباق الرمضاني 2017.
وأضاف أن الازمة تكمن في عدم قدرة المنتجين على تحصيل أموال من القنوات الفضائية يستطيعون من خلالها الإنفاق على مسلسلاتهم لاستكمال تصويرها، وذلك كله بسبب ارتفاع اسعار
الدولار
في السوق وبالتالي زيادة أسعار كل شيء في مصر حاليا، وهو ما يؤدي لاحجام الكثير من المعلنين على القنوات الفضائية، ومن ثم لا يدفع أصحاب هذه القنوات أموالا لمنتجي الأعمال الدرامية .
ويرى الناقد سمير الجمل أن اجور الفنانين في المسلسلات ارتفعت بشكل باهظ منذ سنوات رغم أن عائد الأعمال الدرامية التي يقدمونها أقل بكثير، ومن المفترض في أي صناعة ان يكون الاجر مكافئا للعمل المقدم وذلك يضع علامات استفهام، لافتا إلى أنه ليس من المعقول ان يشهر منتجا معينا إفلاسه منذ سنوات فجأة لوجود شيكات عليه بقيمة 40 مليون جنيه، ثم ينتج 7 مسلسلات ضخمة تتجاوز ميزانيتها 300 مليون جنيه!
وقال إن ارتفاع اسعار
الدولار
لن تؤثر بشكل سلبي على صناعة الدراما لان الدراما التي نقدمها محلية ولا نصدر ولا نستورد شيئا بالدولار، لذلك لن يؤثر بشكل سلبي بدرجة كبيرة على الاعمال الدرامية في رمضان، لاسيما أن كل شركات الانتاج لديها معداتها للتصوير.
بينما يرى الناقد أحمد سعد الدين، أن التعويم صنع فجوة كبيرة في صناعة الدراما، لكن سيؤثر بشكل ايجابي على القنوات العربية الكبرى مثل ام بي سي التي تقوم بالانتاج بنفسها لمسلسلاتها من خلال ميزانية معينة لها، لان مضاعفة قيمة
الدولار
بالنسبة للجنيه المصري تجعل المنتج يستأجر معدات التصوير بسعر اقل، لكن في نفس الوقت ستكون هناك مشكلة كبيرة للشركات المحلية حتى لو قامت برفع الاجور بنسبة معينة، بالاضافة لارتفاع سعر المواد الخام ايضا التي تستخدمها هذه الشركات .
واضاف أنه بالنسبة لأجور النجوم فلدينا مشكلة غير موجودة في العالم باكمله، لان النجم لو حقق نجاحا في مسلسله يقوم برفع اجره في العمل الجديد، وكذلك لو فشل مسلسله يقوم برفع اجره ايضا، الاهم وجود شركات الاعلانات التي تقوم بتسويق اعمال هذا النجم بصرف النظر عن قيمة العمل الفني، والدليل مسلسل عادل امام منذ عامين "استاذ ورئيس قسم" الذي لم يحقق النجاح النقدي والفني بشكل كبير، وبالرغم ذلك قام برفع اجره في العام السابق بحجة انه حقق نسبة اعلانات كبيرة وغير مفهوم الآمر حتى الان .
واختتم سعد الدين بأن المنتج المصري لن يستطيع دفع اجور النجوم الكبار المرتفعة جدا بعد زيادة سعر
الدولار
الفترة السابقة، وذلك يدفعه لإدخال قنوات فضائية معه لتحمل تكلفة المسلسل ويؤثر ذلك في النهاية على جودة العمل الدرامي.
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