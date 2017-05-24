أجندة الأحداث السياسية الخميس 25 مايو

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان

ــ تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، جلسة لاستطلاع آراء الخبراء والمختصين والشخصيات العامة والمهتمين بمجال حل أزمة القمامة غدا الخميس ، ومن المقرر أن تناقش هذه الجلسة مقترح إنشاء شركة قابضة للقمامة تتولى ملف النظافة في مصر ، وأكد المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هذه الجلسة سيشارك فيها 8 وزراء حاليين هم: التنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والتخطيط، والإسكان، والزراعة، والصحة، والاستثمار ، وأضاف السجيني أن ملف النظافة، يأتى على رأس أولويات اللجنة، بهدف التوصل إلى حل جذري لتلك الأزمة التي تعاني منها البلاد .



ــ تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى الجندى، اجتماعاً ظهر غد، الخميس، لمناقشة عدد من القضايا العامة فى مقدمتها عرض أهم ما دار خلال اجتماعات انعقاد برلمان عموم أفريقيا، التى شارك فيها وفد من البرلمان المصرى .



ــ يستقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ظهر غد الخميس، عددا من سفراء الدول الأفريقية، بالتزامن مع احتفال مصر بمناسبة "يوم أفريقيا"، ومن المزمع وفق جدول اللقاء، أن يشارك وكيلا مجلس النواب، السيد محمود الشريف وسليمان وهدان، فى جلسة رئيس البرلمان وسفراء الدول الأفريقية، بمشاركة لجنة الشؤون الأفريقية برئاسة النائب مصطفى الجندى ، يُذكر أن مصر تحتفل فى 25 مايو من كل عام بمناسبة يوم أفريقيا، الذى يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 مايو 1963، والتى تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقى فى 26 مايو 2001.



وزراء وحكومة

ــ قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تأجيل انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي يعقد الثلاثاء من كل اسبوع ، ليعقد غدا الخميس ، ويتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المعظم، ومتابعة معارض أهلًا رمضان المنتشرة في المحافظات؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ، كما يتابع اسماعيل تنفيذ خطة الدولة؛ لاسترداد الأراضي المنهوبة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين؛ تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب .



أحزاب وحركات ونقابات

ــ أعلن أحمد الشاعر، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، أن أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية يفتتح غدا، الخميس، 15 منفذا للسلع بأسعار مناسبة بالمحافظة كدفعة أولى فى إطار خطة وضعها الحزب للتخفيف من الاعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية ، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه عمرو درويش أن هناك خطة لمواجهة الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات من خلال جهود مستقبل وطن فى التواصل مع المسئولين وإنشاء منافذ بسلع مخفضة للجمهور ، والافتتاح سيشارك فيه عدد من نواب حزب مستقبل وطن بالبرلمان وقيادات تنظيمية بالحزب بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية .



ــ تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين لقاءً مفتوحا ظهر غد الخميس ، مع وزير الثقافة حلمى النمنم، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر النقابة



ــ تعقد لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، اجتماعًا لها ، غدا الخميس ، على مستوى جميع المحافظات، وذلك بمقر النقابة العامة في شارع رمسيس، لبحث الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر العام الأول للمرأة، عقب عيد الفطر المبارك ، يناقش الاجتماع آخر الترتيبات والأبحاث القانونية التى تقدم، بالإضافة إلى القوانين التي سيتم مناقشتها ومنها "المحاماة، والأسرة"، وبحث مسألة تحديد كوتة للمحاميات فى مجالس النقابات .



جامعات

ــ يفتتح المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، أول مكتبة علمية متخصصة في مجال الملكية الفكرية بالشرق الأوسط، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، بحضور نخبة كبيرة من العلماء والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية ، غدا الخميس ، الساعة 2 ظهرًا، بمقر المعهد في جاردن سيتي ، و يستهدف المعهد إعلاء قيم التميز والقدرة التنافسية في التعليم والبحث والتدريب والتطبيق، وفي مختلف مجالات الإبداع الفكري الفني والأدبي والابتكار التكنولوجي، وتنمية الوعي والمعارف بقضايا الملكية الفكرية، وكيفية توظيفها واستخدامها كوسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وغيرها، والعمل على وضع سياسة عامة للملكية الفكرية بجامعة حلوان .





آخري

ــ تنظم جمعية بناة السد العالي جنوب مدينة أسوان، احتفالا بذكرى تحويل مجرى النيل "15 مايو 1964"، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف غدا الخميس ، بالنادي الروسي بكيما التابع لحي شرق مدينة أسوان ، وأكد المهندس محمد فرج الله، رئيس الجمعية، إننا نوجه الدعوة للجميع من بناة السد العالي والعاملين الحاليين والسابقين بالسد العالي (كهرباء وري) .



ــ يقيم المركز القومي للترجمة، مساء الخميس المقبل، ندوة بعنوان "الإسلام وأوروبا.. رؤى متابينة"، بمشاركة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، نبيل عبدالفتاح الباحث المتخصص بالشئون الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أنور مغيث مدير القومي للترجمة، المترجم أشرف محمد كيلاني والمترجمة إيمان حجاج، وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز ، تناقش الندوة مجموعة من أهم الكتب التى تناولت العلاقات المعقدة والشائكة ما بين الاسلام والغرب، ونظرة المجتمع الأوروبي للإسلام والمسلمين على حد سواء، وذلك من خلال كتب تعرض رؤى متابينة ووجهات نظر مختلفة، كتاب "من هو شارلي" لـ ايمانويل تود ترجمة أنور مغيث، "العرب والإسلام في أوروبا" ترجمة إيمان حجاج، "الإيمان والقوة.. الدين والسياسة في الشرق الأوسط" لـ برنارد لويس من ترجمة أشرف محمد كيلاني، "فوبيا الإسلام" تأليف ديبا كومار، وترجمة أماني فهمي .

