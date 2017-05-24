برلماني : تصريحات تميم والبشير هرتلة.. ورد السيسي يعكس قيمة مصر

الرئيس والبشير

ياسمين فواز



قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تعقيبا عن الجدل حول قطر والسودان، وبين الدول العربية، أنه من الواضح أننا بصدد الخسارة فى سوريا والعراق، والفشل فى إدارة ملف الإخوان في مصر، أدى إلى "هرتلة" في التصريحات القطرية، وتصريحات رئيس السودان الأخيرة بشأن مصر.



وأضاف رضوان "على النقيض الآخر تخرج تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعكس أسلوب إدارة راقي في ادارة المعارك السياسية".



وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الأحداث والتصريحات خلال الساعات الأخيرة عكست وجود تنسيق مسبق ما بين الإدارة القطرية والسودانية، خاصة بعد زيارة "موزة" و"تميم" الأخيرة للسودان.



وتابع رضوان "من الواضح أن تميم قطر – لضآلة حجمه- يبحث عمن يستخدمه لإطلاق تصريحات ضد مصر عربيا وإقليميا، وما يحدث حاليا من تصريحات تأتي في ضوء كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية – الأمريكية بالرياض، ولفت الي انه من الواضح أنن كلمة الرئيس السيسي جعلت تميم قطر متوتر للغاية، خاصة في ظل التنسيق المسبق بين مصر والسعودية والإمارات، من ناحية.



وقال: "عند النظر لإخفاقات تميم في العراق وسوريا وتصريحاته بشأن الادارة الإيرانية، وعلاقاته مع إسرائيل، فنحن بصدد شخص خسر معركة وراء معركة، فبدأ يفقد أعصابه.



واختتم رضوان تصريحاته قائلا "كلمة الرئيس السيسي اليوم ردا على البشير عكست قيمة مصر وحجمها الكبير، بأدب وهدوء أعصاب، لأن الرئيس السيسي يدير معركة سياسية، ولديه الخلفية العسكرية وعلى قدرة كبيرة في فن إدارة المعارك.