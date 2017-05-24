القمح والبوتجاز أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية

محمود محسن



شهدت اليوم الاربعاء الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 5413 راكب ومعتمر بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 390 شاحنة، فضلا عن وصول شحنة بوتجاز تزن 8500 طن، فيما استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.



وفي هذه الأثناء أكد المسئولين في ميناء الإسكندرية على عدم تأثر حركة دخول وخروج السفن من وإلي مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث شحطت السفينة "YANGTZE LEGEND" خارج ممر الدخول بميناء الدخيلة، لكن العمل مستمر وبشكل طبيعي بالميناء، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



موانى السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.



ميناء سفاجا

إلى ذلك يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ست سفن وهى السفينة MISS SIMONA وعلى متنها 32 الف طن الومنيوم قادمة من استراليا والسفن القاهرة وعمان والحرية وبوسيدون اكسبريس وغزالة وعلى متنهم 2088 راكب و182 شاحنة و64 سيارة، بينما تغادر السفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 552 راكب و81 شاحنة وسيارتان.



فيما شهد الميناء امس استقبال السفينة ادفو وعلى متنها 63 الف طن قمح واردة من روسيا والعبارة القاهرة وعلى متنها 1181 راكب و70 سيارة، بينما غادرت ثلاث سفن وهى محبة وعمان وبوسيدون وعلى متنهم 723 راكب منهم 499 معتمر و127 شاحنة و4 سيارات.



ميناء نويبع

وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 1045 راكب و16 براد و16 تريلا و14 سيارة وباصان جيت.



فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 1014 راكب منهم 136 معتمر و3 باصات عمرة و17 براد و7 تريلات و7 سيارات، بينما غادرت السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 126 راكب و21 براد و19 تريلا و11 سيارة وباص جيت.



ميناء الغردقة

وأضاف يوسف أن ميناء الغردقة يستعد لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 45 راكب و5 سيارات، كما استقبل الميناء امس العبارة الرياض وعلى متنها 824 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و73 سيارة.



ميناء الإسكندرية

وعلى صعيد متصل قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن السفينة "YANGTZE LEGEND" القادمة من الأرجنتين وعلي متنها شحنة فول صويا تزن 25 ألف طن قد شحطت خارج ممر الدخول بميناء الدخيلة، مؤكداً علي عدم تأثر حركة دخول وخروج السفن من وإلي مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث مستمرة الحركة الطبيعية للعمل بالميناء.



وأضاف الغندور أن قامت علي الفور الجهات المختصة بمعاينة السفينة والبدء في إجراءات تعويمها.



وأشار الغندور إلى أن وصلت شحنة قمح لصالح هيئة السلع التموينية علي متن 7 سفن تزن 440 ألف طن قادمة من روسيا ورومانيا وفرنسا جاري دخولها الميناء طبقاً لأولوية التراكي.



وأوضح الغندور أن غادرت الميناء 7 سفن وتراكي علي الأرصفة 35 سفينة وتواجد بالميناء 141 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني دخول وخروج 12 ألف شاحنة عامة، وورود 200 ألف طن بضائع عامة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



ومن جهته شدد اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء علي التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلي الميناء، كما أكد علي ضرورة الكشف علي السلع والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وذلك حفاظاً علي صحة المواطنين.



ميناء دمياط

ومن جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .



كما استقبل الميناء أيضا السفينة RHOURD ELHAMRA محملة بـ 12500 طن بروبان .



وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 104840 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 154544 طنا .



وفي السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة ( 1296 ) طن قمح، فضلا عن عدد (179) سيارة بحمولة (8547) طن قمح .



وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4479 طن يوريا و 2165 طن فوسفات و 2500 طن سماد سائل و 3500 طن رمل.