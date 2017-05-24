عضو من المصريين الأحرار يعقب على قرار لجنة الأحزاب

المصريين الأحرار بالاسكندرية

إيمان عوف



قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب والمكتب السياسي لحزب "المصريين الأحرار" تعقيبا على قرار لجنة الأحزاب السياسية: إن الحزب يكن كل الاحترام والتقدير للجنة الأحزاب السياسية.



وأضاف الطماوي "احتراما لقرار لجنة الأحزاب الأخير، سنتقدم بمذكرة ختامية شارحة وتفصلية، مرتبة تاريخيا، من الأقدم إلى الأحدث، منذ انتهاء أعمال المؤتمر العام العادي في مارس ٢٠١٦، موضحا بالمذكرة جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها الحزب في سبيل تنفيذ قرارات المؤتمر العام، بتعديل النظام الأساسي للحزب، مرورا بمؤتمر ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦، وانتهاءً بمؤتمر ٢٤ مارس ٢٠١٧.



وأكد عضو المكتب السياسي لـ"المصريين الأحرار" أن الحزب تقدم خلال المدد القانونية، وفقا للمادة ١٦ من قانون الأحزاب السياسية، بإخطارات للجنة الأحزاب السياسية، مرفقا بها كافة المستندات التي تؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذها الحزب.



وأضاف الطماوي قائلا: "لا يوجد في قانون الأحزاب ما يلزم لجنة الأحزاب بمواعيد محددة بعد تسلمها للأخطارات المنصوص عليها"، مؤكدا أن رئيس الحزب هو الممثل القانوني له وهو الوحيد الذي يملك دعوة المؤتمر العام للانعقاد سواء كان مؤتمرا عاديا أو غير عادي.



وأكد الطماوي على ثقته الكاملة في سلامة الإجراءات، وفي لجنة الأحزاب السياسية، والتي تضم خيرة شيوخ القضاة في مصر، واختتم الطماوي تصريحه، مؤكدا أن الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" تقف كتلة صلبة موحدة، وتعمل من أجل مصر و"المصريين الأحرار"، برئاسة الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار".