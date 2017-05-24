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الإسكندرية
بالصور.. الانتهاء من تطوير كبائن إستانلي نهاية رمضان
الأربعاء 24 مايو 2017 09:38 م
تطوير كبائن إستانلي نهاية رمضان
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تطوير كبائن إستانلي نهاية رمضان
مها يونس :
تابع اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية عمليات التطوير المصاحبة لمشروع تطوير كبائن إستنالي السياحية، للوقوف على مراحل تنفيذ أعمال الصيانة.
وفي هذا الصدد قال اللواء أحمد حجازي أن أعمال الصيانة والإصلاح بالكبائن تجرى على قدماً وساق، وفق المدة الزمنية المُحددة لإنهائها، مشيراً إلى أن الإدارة ستتسلم الكبائن بعد تطويرها نهاية شهر رمضان المُقبل.
تجدر الإشارة إلى أن كبائن إستنالي والتي يبلغ عددها 430 كابينة قد عانت خلال السنوات الماضية من تآكل للمنشآت، وقامت الإدارة بعمليات ترميم استانلى نظرا لطول الفترة التى لم يتم عمل صيانة لها، مما أدى الى تآكل المنشآت، الأمر الذى يمثل خطورة على أرواح المستأجرين، لهذا تم الإتفاق مع الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية لتقوم بعملية الترميم.
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