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ثقافة وفنون
بالصور.. كواليس مسلسل ريح المدام
الأربعاء 24 مايو 2017 09:23 م
مسلسل ريح المدام 99
أخر الأخبار
مسلسل ريح المدام 99
محمد فتحى
تنشر "المال" صورا جديدة من مشاهد وكواليس مسلسل "ريح المدام" الذى سيعرض بشكل حصرى على شاشة تليفزيون النهار خلال شهر رمضان.
وتدور أحداث المسلسل في شكل حلقات منفصلة متصلة، تتناول قضايا اجتماعية في إطار كوميدي، وهو بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، مي عمر، رجاء الجداوي، ومن تأليف تامر إبراهيم وإخراج كريم العدل وإنتاج شركة "T-Vision" التي يمتلكها طارق الجنايني.
الجدير بالذكر أن علاء الكحكى، رئيس شبكة تليفزيون النهار، قال فى تصريحات سابقة، على هامش المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان خريطة القناة فى شهر رمضان، إن مسلسل "ريّح المدام"، سيكون من أهم الأعمال الكوميدية في شهر رمضان، خاصة أن البرومو الخاص بالمسلسل، حقق 4.5 مليون مُشاهدة بعد طرحه عبر شبكة الإنترنت.
ثقافة وفنون
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