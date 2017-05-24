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رياضة
الزمالك يصل القاهره وإيناسيو يمنح راحة للاعبين غدا
الأربعاء 24 مايو 2017 09:23 م
الزمالك يصل القاهره وإيناسيو
أخر الأخبار
الزمالك يصل القاهره وإيناسيو
على المصرى
وصلت، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد خوض مباراة أهلي طرابلس الليبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، لدور السته عشر "المجموعات"، لبطولة دوري أبطال إفريقيا .
وكانت البعثة، قد غادرت مدينة صفاقس، صباح اليوم، فى رحلة أستمرت نحو أربع ساعات، للوصول لمطار قرطاج الدولي، وذلك تمهيدا للعودة إلى القاهرة، بعد التعادل السلبي مع الفريق الليبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، بملعب "الطيب المهيري" بمدينة "صفاقس".
وقرر البرتغالى أوجوستو إيناسيو المدير الفنى للقلعه البيضاء، منح لاعبى الفريق راحة سلبية غدا الخميس، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة، استعدادا لخوض لقاء الداخلية، يوم الأحد المقبل، ضمن لقاءات الأسبوع الثلاثون من الدورى المصرى الممتاز.
رياضة
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